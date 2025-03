Vrees voor staking bij PSV - Ajax: stadionspeaker maant publiek tot kalmte na heftige spreekkoren

PSV-Ajax eindigde voor de fans van de thuisploeg niet zoals ze vooraf hadden gehoopt. Het publiek in het Philips Stadion richtte tijdens het duel uit frustratie de pijlen op scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Daarop moest de stadionsteaker ingrijpen om ervoor te zorgen dat de wedstrijd niet gestaakt hoefde te worden.

Ajax kwam in de 35e minuut op voorsprong door een doelpunt van, wie anders dan, Davy Klaassen. De vrije trap voorafgaand aan dat doelpunt werd wellicht wat makkelijker gegeven en ook daarvoor en daarna maakte de scheidsrechter van dienst zich niet populair bij de fan van de club uit Eindhoven.

Gözübüyük werd in de eerste helft herhaaldelijk belaagd vanaf de tribunes en dat kon niet langer zo doorgaan. De stadionspeaker vroeg het publiek hiermee te stoppen, aangezien dit ook voor een staking van de wedstrijd kan zorgen.

De speaker roept in de rust het PSV-publiek op te stoppen met het scanderen van spreekkoren in de richting van scheidsrechter Gozubuyuk, omdat anders de wedstrijd gestaakt zal worden. #psvaja — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) March 30, 2025

In de tweede helft hielden de supporters uit Eindhoven zich in ieder geval genoeg in zodat de wedstrijd niet gestaakt hoefde te worden. Desondanks beleefden ze weinig plezier aan de tweede helft, want Ajax won uiteindelijk met 2-0 en PSV lijkt daardoor dus de titel definitief uit het hoofd te kunnen zetten.

Overal bekenden

Dat deze editie van PSV-Ajax een hele belangrijke is, was wel te zien aan de bekende namen die plaatsnamen op de tribune. Zo werd oud-PSV'er Alex in het zonnetje gezet voorafgaand aan het duel en waren ook namen als Mark van Bommel, Wesley Sneijder en André Ooijer aanwezig.

Knallende opkomst

Onder luid gejuich van het publiek kwamen beide ploegen uit de catacomben om het veld te betreden. Ook waren er knallen te horen en dat viel niet helemaal in goede aarde bij de jonge mascottes. Het kleine kindje dat Walter Benítez vasthad kreeg het allemaal niet mee door een grote koptelefoon, maar het jongetje op de arm van Luuk de Jong liet de tranen vloeien.

Alles over de Eredivisie

