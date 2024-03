Schrik groot tijdens finale League Cup: speelster Arsenal zakt in elkaar

De schrik was enorm tijdens de finale van de League Cup bij de vrouwen. In de slotfase van Arsenal - Chelsea zakte voetbalster Frida Leonhardsen Maanum in elkaar. Wat volgde was een periode vol onzekerheid.

De Noorse voetbalster (24) ging uit het niets naar de grond. De blessuretijd liep al een tijd en er was niemand in de buurt van haar tijdens het incident. De trainer van Arsenal zag het gebeuren en riep naar speelster Katie McCabe dat ze de scheidsrechter moest waarschuwen. Daarna kwam snel de medische staf erbij en die hadden flink wat werk aan de behandeling van Maanum.

Doodse stilte

Liefst negen minuten duurde het voordat er iets met Maanum kon gebeuren. Ze was buiten bewustzijn. Het publiek in het stadion van Wolverhampton Wanderers bleef doodstil, terwijl de medische staf werkte om Maanum te helpen. Maanum kreeg een staande ovatie toen ze op een brancard en met zuurstofmasker van het veld werd gedragen.

'Stabiel en bij bewustzijn'

Arsenal kon gelukkig snel mededelen dat de situatie van Maanum stabiel was en dat ze inmiddels weer bij bewustzijn was. De medische staf blijft het monitoren. Arsenal won na de lange onderbreking alsnog de League Cup bij de vrouwen. In de verlenging - de wedstrijd was in 0-0 geëindigd - scoorde Stina Blackstenius de winnende treffer. Victoria Pelova was de enige Nederlandse op het veld en zij won dus de beker met haar club Arsenal.

Frida is conscious, talking and in a stable condition.



She will continue to be monitored closely by our medical team.



We're all with you, Frida ❤️ — Arsenal Women (@ArsenalWFC) March 31, 2024

Ook trainer Jonas Eidevall reageerde kort op de situatie rondom Maanum. "het was een eng moment", zei hij na afloop. Ook liet hij weten al met Maanum gesproken te hebben. "We gaven vanaf dat moment niet meer om winnen, maar om Frida. We wilden haar kampioen maken."