Sem Steijn stap dichterbij Eredivisie-record na goal tegen vader: 'Dat is hij wel gewend van mij'

Uiteraard ging het tijdens Sparta tegen FC Twente in de Eredivisie zondagmiddag vooral over de familie Steijn. Sem scoorde maar weer eens tegen zijn vader en liep als winnaar van het veld. Na afloop konden ze er samen om lachen.

Sem en Maurice Steijn stonden voor de zesde keer tegenover elkaar in het Nederlandse betaald voetbal. De trainer Steijn won nog geen enkele keer van zijn zoon en het was voor de derde keer dat Sem scoorde tegen zijn vader.

Trainer Maurice Steijn is schuldbewust over zijn passie: 'Daar worden de vrouwen weleens gek van' In huize Steijn is voetbal de rode draad door het leven. Maurice Steijn weet haast niet beter. Hij was zelf voetballer, werd vroeg trainer, nam zijn gezin mee naar het Midden-Oosten en kreeg een goed voetballende zoon erbij. Ook de negatieve kanten van de voetballerij moest familie Steijn ondergaan. Zonder dat - met name vrouw en dochter - daarom hadden gevraagd. “Dat het veel over voetbal gaat, worden de vrouwen thuis weleens gek van.”

Welkom thuis?

Voorafgaand aan de wedstrijd vroeg Maurice Steijn zich nog hardop af of zoonlief wel welkom was thuis als hij zou scoren. Na afloop had Sem nog niks gehoord, zo vertelde hij bij ESPN. "Ik denk dat ik welkom ben. Hij is wel wat gewend van mij. Ik vond het een mooie goal. Een goeie actie en goed binnen geschoten. Een leuke en mooie goal."

Ook de Sparta-trainer kon na afloop nog lachen, ondanks de nederlaag. "Hij is van harte welkom. Ik heb al gezegd: als we verliezen dan maar van hem. Ik zag in de wedstrijd al dat het een prachtige goal was. Je kent zijn kwaliteiten en je weet dat hij altijd op zoek is naar een doelpunt."

Feyenoord

Sem Steijn stond afgelopen week in de spotlights vanwege zijn transfer naar Feyenoord deze zomer. De hoofdrolspeler zelf is blij dat de toekomst duidelijk is voor iedereen. "Het is alleen maar fijn dat het voor iedereen duidelijk is wat er volgend seizoen gaat gebeuren. Nu kan ik mij volle bak focussen op de resterende wedstrijden."

Robin van Persie vat met één woord samen waarom hij Sem Steijn graag bij Feyenoord wilde Robin van Persie is blij dat er duidelijkheid is rond de transfer van Sem Steijn. Feyenoord en FC Twente maakten deze week de transfer van de Eredivisie-topscorer officieel en daar was volgens de Rotterdamse coach één belangrijke reden voor: doelpunten.

De topscorer van de Eredivisie kreeg veel positieve reacties na de aankondiging van zijn overstap. "Ja erg leuk. Twente gunt het me ook heel erg. Dat geeft me een goed gevoel en daarom wil ik er hier ook een fantastisch einde van maken. Ook heb ik een warm welkom gehad vanuit Rotterdam."

"Ik heb zelf veel vertrouwen dat ik daar mijn goals ga maken en het goed ga doen, anders heeft het niet zoveel nut om zo'n stap te zetten. Ik ben er in ieder geval blij mee en het vertrouwen krijg van iedereen."

Eredivisie-record

Door zijn doelpunt op het Kasteel komt Steijn een stap dichterbij een Eredivisie-record. Alleen Jari Litmanen (26 goals) scoorde vaker in één seizoen als middenvelder op het hoogste niveau van Nederland. Steijn evenaarde met zijn goal tegen Sparta het totaal van Ruud Gullit, namelijk 24 treffers.