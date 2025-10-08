In Liverpool zijn ze het overlijden van hun oud-speler Diogo Jota niet vergeten. Dinsdag kwam het exorbitante bedrag naar buiten wat door de fans van de Engelse kampioen is opgebracht door de verkoop van Jota-shirts.

Jota overleed begin juli na een auto-ongeluk in Spanje. Ook zijn broer André Silva, die ook op professioneel niveau voetbalde, overleefde het ongeluk niet. Na zijn dood kwam er een golfbeweging van steunbetuigingen richting Jota op gang.

260.000 euro

Vóór de start van het seizoen kondigde Liverpool aan dat ze het rugnummer 20 volledig zouden terugtrekken in alle voetbalafdelingen van de club. Toch weerhield dit de fans er niet van om de shirts te dragen. Een tenue kost ongeveer 156 euro (voor een volwassene) en, niet verrassend, was het Jota-shirt met nummer 20 tot nu toe een van de best verkochte.

Het bizarre bedrag dat Liverpool al heeft opgehaald met de verkoop van Diogo Jota-shirts met rugnummer 20 dit seizoen is 260.000 euro. De Engelse kampioen heeft in drie maanden tijd al meer dan 1500 shirts van de speler verkocht. Alle centen gaan naar de officiële clubliefdadigheidsinstelling, de LFC Foundation, om een jeugdvoetbalprogramma op te zetten ter ere van de Portugees en zijn broer.

Enkel shirts

Echter zijn shirts het enige Jota-gerelateerde product wat The Reds verkoopt. De club heeft de verkoop van elk ander type object zoals mokken, sjaals of zelfs posters gerelateerd aan de Portugees volledig verboden. Ze beperken zich uitsluitend tot de shirts.

Bovendien zal Liverpool nog meer eerbetonen aan Diogo Jota creëren, waaronder een permanent standbeeld rond het stadion. Maar tot die tijd blijft het gedenkteken op Anfield groeien en dient het als het belangrijkste eerbetoon.

Prachtige belofte

Eerder onthulde Arne Slot dat Liverpool een prachtige belofte is nagekomen. Zo betaalde de club het resterend salaris van het contract van Jota aan zijn vrouw en kinderen.

