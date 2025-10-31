Nog steeds is het niet duidelijk of Vitesse een profclub kan en mag blijven. De voetbalbond KNVB zet een juridische stap waardoor het bestaan van de Arnhemse club wederom in gevaar komt.

De soap rond Vitesse leek ten einde toen de club na een lange juridische strijd met de KNVB zijn proflicentie terugkreeg. Maar de KNVB besloot eerder deze week in cassatie te gaan bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het gerechtshof.

Clubicoon Theo Janssen, die 240 duels speelde voor Vitesse, reageerde donderdagavond op de ontwikkelingen. Dat kwam na een fijn moment, want hij is trainer van De Treffers en die club schakelde in het bekertoernooi MVV uit.

Niet weer

"Niet weer", verzucht Janssen tegenover ESPN. "Dat is het eerste dat ik dacht. Vitesse wordt weer een jaar op stilstand gezet. Als dit boven je hoofd hangt, kun je als club heel moeilijk verder. Vitesse wordt weer een jaar op stilstand gezet. Als dit boven je hoofd hangt, kun je als club heel moeilijk verder."

"Er is weer een klein bommetje onder de club gelegd", zo gaat hij verder. "Ik hoop gewoon dat Vitesse en de KNVB er samen uit gaan komen, want de afgelopen anderhalve maand heeft denk ik wel aangetoond dat Vitesse bestaansrecht heeft. Het zou een heel groot verlies zijn als ze de stekker eruit trekken. Ik ga er niet vanuit, maar ik hoop dat ze het samen kunnen oplossen."

Dood en begraven

Eerder in oktober legde Janssen tegenover Sportnieuws.nl uit wat zijn huidige rol is bij Vitesse. "Ik was natuurlijk gevraagd om adviseur te worden van het technische deel. Ik heb toen gezegd: oké, zolang de licentie er niet is, doe ik dat vrijwillig. Dat is ook gebeurd. Alleen, toen was de club ineens klaar, dood en begraven. En nu ben je in een keer weer vol in het leven en dan moet je weer een elftal bij elkaar krijgen."

Op dit moment werkt hij enkele uren per week voor de Arnhemse club. "Ik bemoei me met de technische zaken: spelers, jeugdopleiding en de scouting", somt hij op. "Ik geef aan wat ik denk dat goed is voor de club en bied ook wat tegengas. Soms probeer ik vanuit een andere invalshoek te denken, en dat is volgens mij een hele goede combinatie."

