De zaak rond Vitesse blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de KNVB besloot in cassatie te gaan bij de Hoge Raad, kwam er stevige kritiek vanuit Arnhem – onder meer van de club zelf en de burgemeester. Volgens Telegraaf-journalist Valentijn Driessen is die verontwaardiging volledig onterecht. De voetbalbond doet volgens hem precies wat nodig is om het Nederlandse profvoetbal eerlijk te houden.

De KNVB stapte deze week naar de Hoge Raad om duidelijkheid te krijgen over de slepende licentiezaak van Vitesse. Het gaat niet om een nieuwe rechtszaak, maar om de vraag of eerdere rechters het recht juist hebben toegepast. Die zogenoemde cassatieprocedure moet bepalen hoe ver de rechter mag gaan in het toetsen van beslissingen van de voetbalbond zelf.

Onvrede in Arnhem na nieuwe wending in Vitesse-soap

De KNVB benadrukte in een verklaring dat het vertrouwen heeft in het huidige licentiesysteem en dat het die juridische duidelijkheid zoekt 'in het belang van het hele Nederlandse profvoetbal'. Vitesse reageerde teleurgesteld en sprak van een 'klap in het gezicht' voor iedereen die werkt aan het herstel van de club.

Ook de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, liet van zich horen: hij noemde het besluit van de KNVB 'bah' en 'teleurstellend', omdat het volgens hem de club 'onnodig in onzekerheid dompelt' terwijl er juist hard wordt gewerkt aan herstel.

'Kulargumenten van de burgemeester'

Volgens Driessen is die emotionele reactie misplaatst. In zijn column in De Telegraaf haalt de chef voetbal hard uit naar Marcouch, die volgens hem met zijn woorden alleen maar olie op het vuur gooit. Driessen noemt de kritiek van de burgemeester 'kulargumenten' en vindt dat juist de bond handelt zoals het hoort. "De KNVB wil simpelweg juridische duidelijkheid. Dat is goed voor alle clubs, niet alleen voor Vitesse", stelt hij.

De bekritiseerde journalist wijst erop dat het totale belang van het Nederlandse profvoetbal zwaarder weegt dan het individuele belang van Vitesse. "Het is logisch dat de KNVB wil weten of haar eigen regels standhouden. Dat is geen aanval op Vitesse, maar een noodzakelijke stap voor de toekomst van het systeem", aldus Driessen.

'KNVB kan niet anders'

Driessen waarschuwt bovendien dat het niet ingrijpen van de KNVB een gevaarlijk precedent zou scheppen. "Zonder deze stap kunnen clubs in de toekomst bij elk conflict met de bond naar de rechter stappen", schrijft hij. "Dan is het licentiesysteem niets meer waard en kan elke club er een financiële puinhoop van maken."

Hij noemt het goedkoop dat de burgemeester probeert te scoren bij de aanhang van Vitesse. Volgens Driessen heeft de club haar huidige positie – met financiële problemen, puntenstraffen en onzekerheid – vooral aan zichzelf te danken. "Dat kan je de KNVB niet verwijten."

Sportief blijft voorlopig alles bij het oude

Ondanks alle juridische spanningen verandert er sportief voorlopig niets. Vitesse mag het seizoen gewoon afmaken in de Keuken Kampioen Divisie en krijgt volgens de KNVB dezelfde behandeling als elke andere club. Een uitspraak van de Hoge Raad wordt pas tegen het einde van het seizoen verwacht.

