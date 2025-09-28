Sparta beleefde zaterdagavond een nachtmerrie in Almelo. De Rotterdammers gingen met 3-0 onderuit tegen hekkensluiter Heracles, dat daarmee zijn eerste overwinning van het seizoen boekte. Na afloop stonden de Kasteelheren niet alleen met lege handen, maar ook met een trainer die witheet voor de camera’s verscheen. Maurice Steijn spaarde de arbitrage allerminst.

Al voor rust vond volgens Steijn hét moment plaats dat de wedstrijd besliste. Heracles-verdediger Mimeirhel Benita, met geel op zak, haalde een Spartaan onderuit maar mocht blijven staan. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük hield het bij een laatste waarschuwing. "Dit is eigenlijk lachwekkend. Iedereen ziet dat dit honderd procent geel is, behalve de vier mannen in het geel", was Steijn woedend na afloop tegenover ESPN.

Steijn woest op arbitrage én VAR

Na de pauze leek Sparta even terug in de wedstrijd te komen. Damon Mirani maakte een overtreding op Tobias Lauritsen en Gözübüyük wees resoluut naar de stip. Maar de VAR greep in en draaide de beslissing terug. "Er is duidelijk contact. Ik weet niet wie de VAR was, maar ik weet ook niet wat hij aan het doen was. Dit is cruciaal", aldus de Sparta-trainer.

In de rust erkende de arbitrage tegenover Steijn dat de eerste fout inderdaad was gemaakt. Veel indruk maakte dat niet. "Dan komen ze hun excuses aanbieden, maar daar koop je natuurlijk niks voor", sneerde hij. Ondertussen liep Heracles uit naar 2-0 en 3-0 en was het duel beslist.

Hand in eigen boezem

Toch wees Steijn niet alleen naar de scheids en kijkt hij ook naar zijn eigen ploeg. "Natuurlijk moeten we ook naar onszelf kijken, want dit was ondermaats. Maar tegen tien man had er meer ingezeten, dat lijkt me duidelijk", klinkt de trainer nadat er vorige week al werd verloren in eigen huis tegen FC Twente met liefst 1-5.

"Cruciale momenten, maar we moeten het vooral bij onszelf zoeken. Hier heb ik geen invloed op. Op mijn eigen keuzes wel. Daar ben ik ook niet tevreden over", sluit Steijn af. Zaterdag krijgen de Rotterdammers Ajax op bezoek. De voormalige club van Steijn had alle moeite van de wereld met NAC Breda (2-1).

