Speel de PSV - Ajax Quiz | Wat weet jij allemaal van de topper in de Eredivisie?

Het wordt misschien wel de wedstrijd van het seizoen: de topper PSV - Ajax. De geschiedenis leert ons dat het duel tussen de twee topploegen garant staat voor veel spektakel. In aanloop naar de wedstrijd komen er veel herinneringen naar boven. Om alvast in de stemming te komen is de grote vraag: wat weet jij nou eigenlijk van PSV - Ajax? Speel nu onze quiz.

Het is de vraag waar voetballiefhebbend Nederland het liefst zo gauw mogelijk antwoord op wil: kan PSV de kampioensrace weer spannend maken? Het duel van aanstaande zondag moet uitsluitsel bieden. Wint PSV, dan wordt het gat met Ajax nog maar drie punten en ligt de titelstrijd weer volledig open. Winnen de Amsterdammers, zoals ze thuis ook deden, dan wordt het een lastig verhaal voor PSV: het gat is dan negen punten.

Lijdensweg van PSV

PSV startte geweldig aan dit seizoen en leek opnieuw kampioen te worden. Tot het na de winterstop mis ging. Een uitduel in Zwolle werd verloren en vanaf toen ging het een poos mis. Ondertussen richten de Eindhovenaren zich langzaam maar zeker op en hopen zij een enorme boost te krijgen tegen Ajax.

Ajax kampioen?

De ploeg uit Amsterdam zit in een overheerlijke, luxe zetel op de bovenste plaats van de Eredivisie. Niemand gaf de Amsterdammers een stuiver aan het begin van het seizoen, na een vreselijk horrorjaar achter de rug te hebben. Maar Italiaan Francesco Farioli kreeg Ajax toch op plek 1 met een riante voorsprong van vijf punten. Ondanks dat het kampioenschap een verboden woord is in de wijde omgeving van de ArenA en De Toekomst kan Farioli er niet meer omheen. Als Ajax wint van PSV kan het haast niet meer fout gaan.

PSV'er blikt terug op pikante bruiloft van ex-Ajacied: 'Zijn vrouw was mij nog niet vergeten' Joël Borelli, een muzikant en entertainer uit Eindhoven én fanatiek PSV-fan, trad op als artiest tijdens de bruiloft van voormalig Ajacied Joël Veltman. De rechtsback van Brighton & Hove Albion zal zich het optreden van Borelli jaren later waarschijnlijk nog steeds met gemengde gevoelens herinneren. "Ik heb er wel een beetje lopen stieren", vertelt de Eindhovenaar met een grote grijns.

Videoshow over PSV - Ajax

Bekijk hieronder een speciale aflevering over PSV - Ajax. In deze videoshow blikken ex-topdarter Vincent van der Voort en entertainer Joel Borelli vooruit op de kraker van zondag (14.30 uur) in Eindhoven. De hartstochtelijke fans van Ajax en PSV duiken in het verleden, maken lastige keuzes bij bepaalde dilemma's en spelen daarnaast natuurlijk ook de 'blind ranking' met spelers van hun favoriete club. Kijken dus.

