Darticoon en Ajacied hekelt 'Nederlands' gedrag richting cultvoetballers: 'We mogen weleens wat meer trots zijn'

Kleurrijke voetballers verschijnen steeds minder in de huidige voetbalwereld. Dat zijn juist spelers die we als fans moeten koesteren vinden PSV'er Joël Borelli en Ajacied Vincent van der Voort. In de voetbalshow richting De Topper komen zij te spreken over cultvoetballers. "Wij zijn een land waarin je geen superster mag zijn", vindt Van der Voort. "We mogen weleens wat meer trots zijn."

In de podcast ter voorbereiding van De Topper PSV - Ajax aanstaande zondag, komen de twee fans over oud-PSV'er Romario te praten. Al gauw gaat het over alle fratsen die deze kleurrijke Braziliaan uithaalde tijdens zijn tijd in Eindhoven. "Ik hoor weleens verhalen van echte Eindhovenaren, die hem ook kenden, geen enkele vrouw was veilig in Eindhoven", lachte entertainer Joël Borelli.

Romario

Oud-darter Van der Voort had ook nog wel een anekdote. "Hij hoefde ook niet per se te trainen, hij scoorde gewoon altijd. Dat is toch geweldig?" Borelli opperde: "HIj ging ook gewoon lekker zaalvoetballen met vrienden, als hij daar zin in had. Ik denk dat wij nooit meer een voetballer zullen tegenkomen met zoveel talent als kleine Romario."

Bekijk de Sportnieuws.nl-voetbalshow in aanloop naar PSV - Ajax met Joel Borelli en Vincent van der Voort.

'Ze hebben je zo door'

Daar was Van der Voort het wel mee eens. In ieder geval niet meer zo eigenwijs als hij. "Er zit nu zoveel meer discipline bij. Je hebt zo'n hok waarin je getest wordt en ze hebben alle data van je lijf. Als je nu de kantjes ervan af loopt hebben ze dat zo door."

Na even denken kon Borelli toch nog wat namen opnoemen. "Toch zie je ze nog weleens. Zo'n Theo Janssen bijvoorbeeld. Die schopte ook gewoon overal tegenaan, inclusief de bal. Hij ging soms ook een sigaretje roken." Ook werd de naam Noa Lang genoemd, als huidig voetballer met een eigen wil. "Dat is wel wat anders", vindt Van der Voort.

'We mogen wat meer trots zijn'

"Hij doet ook wel wat hij wil. Hij heeft maling aan wat anderen zeggen en dat is moeilijk in deze tijd. Je krijgt veel mensen tegen je. Dat maakt hem ook wel een geniale voetballer." Borelli voegt er nog aan toe: "Wij Nederlanders vinden ook over alles van. In Spanje is dat minder, mag je wat meer flaneren. Kijk maar hoe mensen reageren op de hoed van Depay. Heb je gezien hoe ze bij het Franse team binnenlopen?", doelt hij op de modeshow die door Les Bleus wordt gepresenteerd als ze verzamelen voor interlands.

Dat is ook iets wat Van der Voort irriteert. "Wij zijn een land waarin je geen superster kan zijn. Dat is jammer, ook als je ziet hoe we daarmee omgaan met onze supersterren, dat is storend. Hier krijgen ze de waardering niet. Bijvoorbeeld Dennis Bergkamp, hoe er soms over hem gesproken wordt. Dan denk ik weleens: we mogen wel eens wat meer trots zijn."

Beluister hieronder de podcast van de Sportnieuws.nl-voetbalshow in aanloop naar PSV - Ajax.

