Voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip hebben de spelers van Fenerbahçe een krachtig politiek statement gemaakt. Het protest van de Turkse opponent kan gerust opmerkelijk genoeg worden, want het is in strijd met de UEFA-regels omtrent uitingen binnen het internationale voetbal.

In een uitverkochte Kuip zorgden zowel de vijftigduizend Feyenoord-supporters als het tot de nok gevulde uitvak voor een échte Champions League-sfeer. De spelers van Fenerbahçe werden bij het betreden van het veld echter getrakteerd op een luid fluitconcert, onder meer toen ze ruim de tijd namen om te poseren voor een foto in hun zwarte T-shirts.

Stop misdaden

Met deze zwarte shirts wilde de Turkse ploeg een statement maken. Op de voorzijde stond 'Stop crimes against humanity' en op de achterzijde 'enough is enough', te vertalen als 'Stop misdaden tegen de menselijkheid' en 'genoeg is genoeg'.

Het statement van Fenerbahçe op social media was duidelijk: "We dragen niet alleen uniformen; we dragen een geweten. We warmen ons op voor internationale wedstrijden in zwarte T-shirts. Stop misdaden tegen de menselijkheid. Wij blijven niet zwijgen, wij negeren niet. Overal waar de mensheid wordt gekwetst, nemen wij stelling. Want de mensheid verliest als ze zwijgt."

In strijd met UEFA-regels

Dit protest is opvallend, omdat de UEFA strenge regels hanteert omtrent politieke uitingen binnen het voetbal. Volgens de Europese voetbalbond zijn politieke boodschappen niet toegestaan bij officiële wedstrijden. Het blijft vooralsnog onduidelijk welke consequenties Fenerbahçe eventueel te wachten staan naar aanleiding van hun actie.

Met hun protest willen de Fenerbahçe-spelers echter duidelijk maken dat ze niet wegkijken van onrecht en dat ze hun verantwoordelijkheid voelen om stelling te nemen tegen misstanden wereldwijd.

Feyenoord - Fenerbahçe

Feyenoord speelt de eerste wedstrijd tegen Fenerbahçe in eigen huis. Volgende week dinsdag, op 12 augustus, reist de ploeg af naar Istanbul voor de return. Wie over twee wedstrijden als winnaar uit de bus komt in deze derde voorronde van de Champions League, plaatst zich voor de play-offs. Daar wacht een duel met de winnaar van het tweeluik tussen OGC Nice tegen Benfica.

