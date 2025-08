Voor Feyenoord begint het voetbalseizoen deze woensdag dan écht. De ploeg van hoofdtrainer Robin van Persie treft in de derde kwalificatieronde van de Champions League het Turkse Fenerbahçe. In dit artikel lees je hoe laat de wedstrijd begint en hoe je het duel kan volgen.

Feyenoord werd het afgelopen seizoen derde in de Eredivisie en kwalificeerde zich zo voor de voorrondes van de Champions League. De club stroomde in de derde voorronde in en treft dus de Turkse club waar Van Persie als speler een aantal jaar vertoefde. Bekende spelers bij Fenerbahçe zijn onder meer Youssef En-Nesyri, Nélson Semedo, Fred, de Nederlander Jayden Oosterwolde en ex-Feyenoorders Sofyan Amrabat en Sebastian Szymanski. De markante José Mourinho is er de hoofdtrainer.

Een lastige opdracht dus voor Feyenoord, dat onder meer sterspelers Antoni Milambo, David Hancko en Igor Paixiao verkocht voor veel geld. Ook ontbreken er de nodige spelers met blessures. De ploeg van Van Persie wil het tweeluik in de eigen Kuip desalniettemin goed beginnen tegen de Turken. De wedstrijd begint woensdagavond om 21.00 uur.

Waar is de wedstrijd te zien?

De wedstrijd is net zoals vorig seizoen te zien bij Ziggo Sport, dat de uitzendrechten voor de Champions League in handen heeft. Uiteraard begint de voorpret al wat eerder dan 21.00 uur, want er wordt om 20.30 uur afgetrapt met de voorbeschouwing op het treffen tussen Feyenoord en Fenerbahçe.

Op deze dag is de return

De return in Turkije staat gepland voor volgende week dinsdag (12 augustus). Feyenoord moet dus een goede uitgangspositie verschaffen voor het duel in Istanbul. Tussendoor begint voor Van Persie en co ook de Eredivisie. Zaterdag treft het in Rotterdam de Brabanders van NAC Breda.

