Spitsendiscussie is niet aan de orde bij noodlijdend Oranje: 'Ik denk dat hij gewoon de eerste spits gaat worden'

Ronald Koeman gaf het zelf ook al aan: het Nederlands elftal zit niet breed in de spitsen. En dat is een probleem dat al veel langer speelt. De tijden van spitsen als Ruud van Nistelrooij, Klaas-Jan Huntelaar of Patrick Kluivert is voorbij. Toch wordt er één duidelijke spits voorzien bij Oranje de komende periode. "Daar mag je best kritisch op zijn."

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine bespreekt Robert Maaskant andermaal de spitspositie bij het Nederlands elftal. Voor het eerst in tijden is Brian Brobbey niet opgeroepen, vanuit eigen verzoek omdat hij fysiek niet helemaal fit is. Maar bondscoach Ronald Koeman liet ook al doorschemeren dat de prestaties wel degelijk meespeelde in de beslissing hem thuis te laten.

Brian Brobbey

Dat begrijpt Maaskant maar al te goed. "Brobbey is nog jong, maar je mag als eerste spits van Ajax en Nederland wel kritisch op hem zijn. En een spits staat ten slotte opgesteld om doelpunten te maken of veertig assists te geven. Als je zo weinig scoort uit zoveel kansen, dan houdt het een keer op."

Hij vermoedt daardoor dat de discussie tussen Brobbey en concurrent bij Ajax én Oranje Wout Weghorst nog wel even voort zal duren. "Maar...", merkt Maaskant op. "Als hij in de basis staat, dan levert hij vaak ook niet. Dus ik ga er vanuit dat Memphis Depay straks gewoon de eerste man wordt."

Memphis Depay eerste keus

Dat was ook al het geval in het tweeluik met Spanje. De spits van Corinthians werd toen voor het eerst weer meegenomen met Oranje sinds zijn transfer naar Brazilië. Toen was hij niet heel overtuigend, maar de spits is inmiddels maanden verder. "Of hij het fysiek aan kan? Dat is ook een kwestie van karakter. Ik denk als hij gaat spelen, hij dat prima kan opbrengen."

Volgens Maaskant heeft dat ook met de speelstijl van Depay te maken. "Hij zal best doseren, af en toe wat zwerven en daar kan je ook weer gebruik van maken. Daarom is het goed als Koeman met een vaste groep werkt. Die stemmen het spel op elkaar af. Als jij met Depay speelt heb jij een 10 en een 6 staan, die regelmatig de diepte moeten zoeken", analyseert de oud-trainer. "Dat heeft Tijjani Reijnders, dat heeft Xavi Simons of Ryan Gravenberch", somt hij op. "Frenkie heeft dat toch wat minder, die speelt wat verder weg."

Alles over de WK-kwalificatie

