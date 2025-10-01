Het Premier League-avontuur van Xavi Simons begint allesbehalve rooskleurig. Waar hij bij RB Leipzig nog de sterren van de hemel speelde, is hij in zijn eerste weken bij Tottenham Hotspur geen schim van zichzelf. De Engelse tabbloids laten geen spaan heel van de Amsterdammer met de tegenvallende prestatie tegen Wolverhampton Wanderers als absolute dieptepunt.

Tottenham legde liefst zeventig miljoen euro neer voor Simons, maar de Oranje-klant wordt na vijf duels al stevig aangepakt. The Standard kraakte hem afgelopen weekend genadeloos af: 'Hij biedt helemaal niets'. Spurs Web ging een stap verder en gaf hem een vernietigend oordeel: een 1. Een signaal dat het vertrouwen in de Nederlander snel aan het verdampen is. Het is de harde realiteit voor Simons, die ooit werd bestempeld als één van de grootste talenten ter wereld.

Héél lang en frustrerend seizoen dreigt

Natuurlijk is het wennen aan de Premier League, algemeen gezien als de zwaarste competitie ter wereld. Maar voor een speler met zo'n prijskaartje en reputatie is geduld schaars. Tottenham heeft hem niet gehaald om tijd te gunnen; ze zien hem als een directe kwaliteitimpuls. Tot nu toe blijft dat uit en dan stapelt de kritiek zich volledig terecht op. Als Simons niet snel zijn klasse laat zien, dreigt het seizoen héél lang en frustrerend te worden.

'Diva' Simons

De vraag blijft: hoe gaat Simons om met de druk en kritiek? In Duitsland werd hij in zijn laatste maanden bij Leipzig al afgeschilderd als een 'diva', moeilijk te managen en allergisch voor kritiek. Diezelfde houding kan hem in Engeland duur komen te staan. Engelse tabloids zijn genadeloos en maken geen uitzonderingen, zelfs niet voor spelers met een gouden CV.

Ronald Koeman, bondscoach van Oranje, zal misschien ook een rol moeten spelen om het talent op het juiste spoor te houden. Simons heeft nog niet bewezen dat hij de constante factor kan zijn bij Oranje, laat staan op clubniveau. Als hij opnieuw tekenen van arrogantie of onhandelbaarheid vertoont, zou dat een smet zijn op zowel zijn carrière als zijn imago bij het Nederlands elftal.

Xavi Simons móét leveren

Simons móét leveren. Zijn talent staat buiten kijf, maar dat is niet genoeg. In het Champions League-duel met Bodø/Glimt (2-2) begon hij al op de bank, maar als invaller wist hij wéér geen potten te breken. In de komende weken zal hij écht de verwachtingen waar moeten maken, zowel bij Tottenham als bij Oranje. Zo niet, dan wordt hij een eeuwig toptalent die nooit zal aansluiten in het rijtje 'beste spelers ter wereld'. En dat zou een zonde zijn voor een speler met zijn potentieel.

Alles over de Premier League

