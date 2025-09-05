Het Nederlands elftal stelde donderdagavond teleur in het WK-kwalificatieduel tegen Polen (1-1). Dat gold ook voor het optreden van Xavi Simons. Wim Kieft heeft in zijn column een duidelijke mening over de 22-jarige middenvelder.

Denzel Dumfries kopte Oranje op voorsprong met zijn vijfde treffer in de laatste zeven interlands. Het bleef lang 1-0, maar in de slotfase maakte Polen gelijk. Na die domper werd gewezen naar Memphis Depay en Xavi Simons, zo schrijft Kieft in De Telegraaf.

Memphis Depay

Over Memphis heeft de oud-voetballer een duidelijk oordeel. "Iedereen moet blij zijn met Depay in de spits. Nu hij ouder wordt en het wat moeilijker valt te belopen voor hem, speelt hij veel meer vanuit zijn vaste positie. Dat is goed voor het elftal", aldus Kieft.

"Voorheen ging hij altijd aan de wandel, bleef hij lopen en zocht hij aan de bal altijd maar naar die individuele actie. Die Depay hebben we gelukkig al een tijdje niet meer gezien."

Kritiek op Xavi Simons

Met Simons is hij minder blij. Dat heeft ook te maken met de houding van de 22-jarige aanwinst van Tottenham Hotspur. "Simons is vermoeiend in interviews", schrijft Kieft. "Hij is het nooit eens met wat er wordt gezegd en geschreven over hem. Kritieken horen erbij."

Tegen Polen speelde hij ongelukkig. "Waar je sommige spelers overal in het elftal kan neerzetten, daar voelt Simons zich alleen thuis hangend aan de linkerkant. De bondscoach stelt hem echter altijd op aan de rechterkant. Daar voelt hij zich niet thuis en daarom blijft de invulling van die positie een probleem voor Koeman. De rest van het elftal staat goed in de steigers voor het WK."

Oranje leidt na het duel met Polen in poule G met 7 punten. Polen en Finland hebben ook 7 punten, maar hebben een duel meer gespeeld. Nederland heeft een veel beter doelsaldo dan de grootste concurrenten voor de winst van de poule. Nederland speelt zondag een uitduel met Litouwen, dat donderdag gelijkspeelde tegen Malta (1-1).

