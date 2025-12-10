Quinten Timber was vorig seizoen nog aanvoerder, maar verloor de band omdat hij een aflopend contract had. Desondanks is de middenvelder nog altijd in gesprek met Feyenoord over een nieuwe overeenkomst en dat lijkt nu eindelijk in de goede richting te gaan.

Timber hoopt de supporters van Feyenoord snel duidelijkheid over zijn toekomst te kunnen geven. "Ik weet dat er gesprekken zijn en die zijn nog steeds positief. Wat er gaat gebeuren weet ik niet, maar ik heb alle vertrouwen dat mijn zaakwaarnemers en Feyenoord tot een oplossing komen. Ik denk dat het voor iedereen fijn is als er duidelijkheid komt", zei Timber tijdens een persconferentie in Boekarest waar Feyenoord donderdag in de Europa League tegen FCSB speelt.

Fans van Feyenoord lieten zaterdag in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle door middel van spandoeken weten de onduidelijkheid zat te zijn. 'Timber: duidelijkheid = eerlijkheid. Bijtekenen of vertrekken', viel onder meer te lezen. "Het rumoer hoort erbij. Fans laten hun emoties horen. Als mens is dat soms moeilijk en ik speel hier met alle liefde al drieënhalf jaar. Ik heb altijd hard gewerkt en het enige wat ik kan doen is dat blijven doen."

Robin van Persie

Timber schoof woensdag op verzoek van trainer Robin van Persie aan bij de persconferentie. "Ik heb iets soortgelijks meegemaakt, waarin ik toen dingen beter had moeten doen. Daar ben ik richting Quinten ook heel open over geweest", aldus Van Persie, die doelde op zijn tijd als international tijdens het EK van 2012. "Toen koos ik ervoor om niet te praten met de media, maar dat was geen goede keuze. Ik vind dat je als speler van Feyenoord of het Nederlands elftal de media te woord moet staan. Het is je manier om te praten met supporters. Het hoort bij je baan als speler."

Aanvoerdersband verloren

De 24-jarige middenvelder is inmiddels de aanvoerdersband kwijt geraakt aan Sem Steijn. Anis Hadj Moussa en Givairo Read zijn de tweede en derde aanvoerder onder Robin van Persie.

Timber heeft acht interlands voor het Nederlands elftal achter zijn naam staan. Tweelingbroer Jurriën is speler van Arsenal en heeft al 23 wedstrijden voor Oranje gespeeld. Oudere broer Dylan staat onder contract bij VVV-Venlo.

