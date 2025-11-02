Shurandy Sambo leeft zijn droom als international van Curaçao. De rechtsback van Sparta, gehuurd van Burnley, speelde de afgelopen vier interlands mee en maakt grote indruk op weg naar zijn ultieme droom: het WK spelen in 2026. In gesprek met Sportnieuws.nl vertelt hij over de keuze voor Curaçao, zijn tijd bij Burnley en terugkeer bij Sparta. "Het was wel even spannend."

Het is allemaal snel gegaan voor Shurandy Sambo. Twee jaar geleden speelde hij nog voor Jong Oranje en speelde hij de pannen van het dak bij Sparta. Nu speelt hij voor het nationale elftal van Curaçao onder Dick Advocaat, speelt hij wéér bij Sparta, maar staat hij onder contract bij Burnley en is zijn ultieme droom dichterbij dan ooit: spelen op het WK in Mexico, Canada en Verenigde Staten.

'Niet alles was op orde'

"Het contact met Curaçao was er eerder al wel", vertelt Sambo. Ook al toen hij in de jeugdelftallen van Oranje speelde, was er contact met de bond. "De dingen waren alleen nog niet op en top geregeld binnen de bond. Het vliegen daar naartoe, de spullen op de training, het was allemaal niet op orde. Toen heb ik aangegeven Je kan niet van een speler van PSV en Jong Oranje verwachten dat hij die keuze nu al maakt, terwijl niet alles op orde is. Want hier in Nederland is alles altijd top geregeld voor de spelers."

Zaken veranderde snel bij Curaçao en de omstandigheden werden beter. "Ze hebben het nu goed voor elkaar met Dick Advocaat, een sponsordeal met Corendon, daar vliegen we ook mee. De hotels zijn goed, kleding zit erbij en je krijgt je geld op tijd. Dat zijn allemaal randzaken die gewoon beter moeten zijn voor spelers om te komen."

Bekende bij Curaçao

En die kwamen want naast Sambo zijn er nog meer bekende van de Nederlandse velden naar het team gegaan. Sontje Hansen, voormalig NEC-er, speelt ook voor de nationale ploeg net als huidig PSV-verdediger Armando Obispo, die Sambo al helemaal goed kent uit zijn PSV-tijd. Dat de verdediger van Sparta opgeroepen werd door Curaçao heeft ook alles te maken met de tijdelijke terugkeer naar Rotterdam.

Sambo kende een goede periode onder trainer Maurice Steijn drie jaar terug en verkaste daarna naar Burnley. "In het begin was mijn tijd daar goed, daarna werd het moeilijker. De trainerswissel kwam in de voorbereiding. De assistent was nog gebleven, en bij de nieuwe trainer werd ik de nummer 2 op de backpositie. Dus moest ik het hebben van invalbeurten."

i Shurandy Sambo in actie bij Burnley ©Getty Images

Blessure gooide roet in het eten

Tot overmaat van ramp raakte Sambo destijds ook nog geblesseerd en stond hij vier maanden aan de kant. "Ik bedacht me dat ik nog zo lang had in Engeland, dus ging mijn opties bekijken om verhuurd te worden." En toen kwam Sparta, Steijn was weer terug bij de Kasteelclub en herinnerde zich de goede samenwerking met Sambo. "We hebben altijd contact gehouden en uiteindelijk heb ik gekozen om bij Sparta te spelen."

Maar de tijdelijke overstap ging niet zomaar. Burnley vond het niet direct een goed idee en moest wat water bij de wijn doen. Maar met het oog op het WK, moest Sambo wel vertrekken. Uiteindelijk zou dat ook de doorslag zijn voor Burnley om de deal rond te maken, legt hij uit. "Financieel was het spannend. Zij moesten meewerken. Er waren meerdere clubs waarbij dat niet hoefde, maar ik wilde naar Nederland en weer werken met Maurice. Drie jaar geleden ging dat zo goed, dus ik heb ze echt gevraagd of ik weg mocht."

Sparta als redding

Hij redeneerde: "Ik had de vorige periode zo'n goed seizoen, dat wil ik weer doen in combinatie met international zijn van Curaçao. We kunnen het WK halen, zei ik tegen ze. Want dat zou ook goed zijn voor hen. Financieel is dat zeer interessant voor de club(Burnley, red.)." En dat klopt, want clubs krijgen een vergoeding van de FIFA wanneer hun speler naar een eindtoernooi gaat in de zomer.

En zo'n eindtoernooi komt dichtbij. Sambo gaat lekker bij Sparta én Curaçao. "Ik begin er steeds meer in te komen", zegt hij over de missie om de 'Sambo van drie jaar geleden' te worden. "Ik merkte in het begin dat ik wat ritme nodig had. Omdat ik lang geblesseerd was bij Burnley, moest ik het met invalbeurten doen en dat is heel anders dan als je vanaf de start 90 minuten speelt. Maar het is uiteindelijk goed, want ook dat leerpunt neem je in je ontwikkeling mee", vertelt hij.

WK-droom

Zijn volgende doel: assists en goals maken, net als de vorige periode. "Tegen Ajax was ik betrokken bij het eerste tegendoelpunt, maar later in de wedstrijd wel weer belangrijk met een assist, dat is belangrijk." Bij Curaçao gebeurde zoiets nog niet, de teller van doelpunten staat nog op 0. "Dat zou wel echt heel erg mooi zijn. En dan uiteindelijk het WK halen, daar gaan we voor."