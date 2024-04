Steven Bergwijn heeft er weer een zoontje bij: 'Heb binnenkort een heel elftal'

Terwijl heel Ajax in rep en roer was na de historische nederlaag op bezoek bij Feyenoord, zat aanvoerder Steven Bergwijn tot over zijn oren in de luiers. De aanvaller van Ajax verwelkomende namelijk met zijn vriendin Sem Smit (wederom) een zoontje, Lewis Delano Johnson.

"Met de geboorte van mijn kind kon ik mezelf een beetje afsluiten van de dingen die zijn gebeurd", sprak Bergwijn tegenover Ajax TV over de hectische periode bij zijn club. "Ik moet weer luiers gaan verschonen en alles begint weer opnieuw. Het is weer een jongetje, dus ik heb een heel elftal binnenkort", lacht Bergwijn, die inmiddels drie jongetjes heeft - waarvan eentje uit een vorige relatie.

Roerige week

Na de oorwassing tegen Feyenoord (6-0 verlies) bleef het stil in de kleedkamer van Ajax. "Ik denk dat iedereen beter zijn mond kon houden en zichzelf moest schamen. Dat hebben we dan ook allemaal gedaan", blikte Bergwijn terug. In Amsterdam werd het team opgewacht. "We zijn met ze in gesprek gegaan. Het was ook meer dan terecht dat ze daar stonden, ik had het denk ik zelf ook gedaan. Ze hebben hun emotie getoond en gezegd wat ze verwachten."

Tegen Twente ging de knop om en won Ajax knap met 2-1, nadat het op achterstand kwam. Bergwijn was blij met de goal van zijn maatje Brian Brobbey. "Hij deed het fantastisch. Brian is niet te stoppen als zijn lichaam ertussen zit, dus je kunt hem altijd inspelen. Daarnaast is hij snel en maakt hij ondertussen zijn goals", aldus Bergwijn. "Hij heeft de kleine nog niet gezien, maar ik heb wel een cadeautje ontvangen tijdens de babyshower. Andere jongens waren er ook en ze kwamen allemaal met een mooi cadeautje."

Bergwijn scoorde zelf ook, vanaf elf meter. "Ik ken Lars Unnerstall een beetje en ik wist eigenlijk al dat hij de andere hoek in zou gaan. Normaal schiet ik altijd in de andere hoek, dus deze was misschien iets meer blind", analyseerde de aanvoerder, die over de boarding sprong na zijn goal. "Het was de emotie die eruit kwam, dus ik dacht ik doe het gewoon. Ik denk dat veel mensen niet in ons geloofde, dan is het extra lekker dat je deze wedstrijd wint."