Rechtszaak Quincy Promes: Dubai neemt besluit over uitlevering veroordeelde voetballer aan Nederland

Levert Dubai de Nederlandse profvoetballer Quincy Promes uit aan Nederland of niet? Die vraag staat deze week centraal tijdens de rechtszaak rondom de veroordeelde speler van Spartak Moskou. Hoe zat het ook alweer met Promes? We zetten alles nog even voor je op een rij.

Waarom zit Promes vast in Dubai?

Dubai? Hij voetbalt toch in Rusland? Dat klopt, Promes is al jaren voetballer van Spartak. Sinds hij verdachte was in verschillende rechtszaken in Nederland en hier inmiddels ook veroordeeld is, bleef hij continu in Rusland. Daar hoefde hij niet te vrezen voor de gevangenisstraf die hem wacht. Maar hij (en de club) rekende zich te rijk. Promes ging in de afgelopen winterstop mee op trainingskamp naar Dubai en daar ging het op de terugrit mis.

Promes was betrokken bij een verkeersongeluk in de dag voorafgaand aan het geplande vertrek van Spartak van Dubai terug naar Rusland. De voetballer vluchtte van het plaats delict, uit angst voor de politie. Hij hoopte ermee weg te komen, maar had er niet op gerekend dat de politie op het vliegveld op de hoogte was van het ongeluk en zijn vluchtgedrag. Hij werd op het vliegveld aangehouden en ging de cel in. Toen begon de ellende voor Promes.

Hij verwachtte wellicht binnen een paar uur of na een paar dagen weer buiten te staan. In Rusland probeerde Promes al eerder een ambtenaar om te kopen om hem te helpen. Maar Dubai is wat dat betreft niet corrupt zoals Rusland. Het land hield Promes vast en toen Nederland er lucht van kreeg dat Promes vastzat in een land waar Nederland pas sinds kort een uitleveringsverdrag mee heeft, begon het balletje te rollen.

Wat gaat er gebeuren bij deze rechtszaak?

De rechtszaak die de komende dagen speelt in Dubai, gaat er namelijk om of Dubai Promes uitlevert aan Nederland. Zo kan hij hier zijn straffen uitzitten, waarvoor hij de afgelopen maanden werd veroordeeld. Nederland en Dubai zijn pas sinds 2021 internationaal gaan samenwerken om gevangenen uit beide landen aan elkaar te geven. Een paar jaar eerder belandde dat 'contract' in een stroomversnelling toen Ridouan Taghi, Nederlands meest gezochte topcrimineel, al zonder verdrag werd afgeleverd.

Voor 2021 zagen criminelen Dubai als een ideaal toevluchtsoord om hun straffen te ontlopen: mooi weer, geen uitleveringsverdrag met Nederland en een land vol luxe. Promes genoot in Dubai ook van die status. Hij werd gespot op meerdere luxe jachten, in nachtclubs en chique restaurants. Was hij daar niet zo dom geweest om bij een verkeersongeval betrokken te raken, dan was hij wellicht er weer tussenuit gepiept.

De grote vraag die deze week speelt is dus: gaat Dubai Promes uitleveren aan Nederland? Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft zo snel als het kon een officieel verzoek ingediend tot die uitlevering. Als alles correct is gedaan, zou niets een terugkeer van Promes naar onze hoofdstad meer in de weg gaan. Hij gaat dan niet naar de Johan Cruijff Arena om te voetballen voor Ajax, maar linea recta na aankomst op Schiphol naar de gevangenis.

Welke straffen heeft Promes gekregen?

Hier in Nederland is Promes de afgelopen maanden veroordeeld voor twee verschillende zaken. Voor de eerste zaak kreeg de 32-jarige voetballer een celstraf opgelegd van zes jaar. Die kreeg hij voor zijn betrokkenheid bij cocaïnehandel. Eind 2023 kwam er bovenop die zes jaar cel nog een straf van anderhalf jaar bij. Die kreeg hij voor het steken van zijn neef tijdens een familiefeest in Nederland een aantal jaren geleden.

In totaal moet Promes dus, zo gauw Nederland hem te pakken en hier binnen de grenzen heeft, 7,5 jaar de cel in. Hij komt in het voor hem beste geval dus niet voor 2032 pas weer vrij. Hij is dan tegen de 40 jaar oud, compleet uit vorm en kan dus de rest van zijn voetbalcarrière vergeten.

Naast zijn celstraf moet hij ook nog een schadevergoeding betalen aan zijn neef, die hij dus in zijn knie stak met een mes. Het OM in Nederland legde alvast beslag op een villa die op naam van Promes stond. Daarmee kon het slachtoffer dan betaald worden als Promes niet zelf zou betalen. Omdat Promes zelf alles negeerde en geen cent betaalde, was dat de enige mogelijkheid. Als Promes uitgeleverd wordt, kan het OM wellicht ook de rekeningen van hem in Nederland blokkeren en daar 'echt geld' vanaf trekken voor de schadevergoeding, in plaats van te wachten op de eventuele verkoop van die in beslag genomen villa.

Hoe onderging Promes zijn straf?

Promes voelde zich de afgelopen jaren de koning te rijk. In het veilige Rusland gedroeg hij zich als een diva. Hij schroomde niet om te pronken met grote en dure juwelen, auto's en andere dure gadgets. Hij stak in een rap zelfs de draak met zijn gevangenisstraf. Promes verdiende bij Spartak een miljoenensalaris per jaar en was ook nog eens één van de beste voetballers in de Russische competitie. In zijn korte tijd in Dubai zagen we ook dat Promes een vriendin heeft. De Amerikaanse rapster Dream Doll houdt wel van 'mannen van de straat', zo rapt ze althans. Met Promes heeft ze wel een bad boy aan de haak geslagen.

Maar toen hij terug wilde naar Rusland en in plaats daarvan in Dubai werd gearresteerd, hield zijn luxeleventje op. Hij werd, volgens kenners, in een nare gevangenis gezet en moest daar zijn tijd afwachten. Ver weg van glitter en glamour. Spartak stopte ondertussen de uitbetalingen van het salaris aan Promes en de club wil eigenlijk alle verbanden met de veroordeelde crimineel verbreken. Zelfs in Rusland houdt de steun een keer op.

Als het uitleveringsverzoek van Nederland geaccepteerd wordt en Promes dus hier in de cel belandt, bewijst dat eens te meer dat de wet overtreden niet loont. Promes heeft een paar jaar als een koning kunnen leven van al het geld dat hij verdiend heeft als voetballer én als crimineel, maar dat leven moet hij straks acht jaar lang vaarwel zeggen. Alle roem en status is dan weg, net als zijn geld. En het contact met zijn drie kinderen, twee zoontjes en een dochtertje, is dan ook wel anders.

Voetbalvrienden steunen Promes

Een aantal vrienden van Promes, dat hem nog kent uit zijn 'goede' voetbalverleden, steunden hem de afgelopen maanden. Hakim Ziyech en Memphis Depay zijn nog altijd goede vrienden. Rondom Memphis was er nog een hele rel tijdens de vorige interlands. Hij zei toen Promes niet te laten vallen. Ook Wesley Sneijder zei iets dergelijks: "Waarom zou ik hem nu ineens niet meer aardig mogen vinden?"

Wie is zijn advocaat?

Advocaat Robert Malewicz staat Promes bij in deze rechtszaak, maar wilde geen uitspraken doen. "We doen geen inhoudelijke mededelingen zolang het verzoek nog in behandeling is bij de rechter in de VAE (Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai onderdeel van is, red.)", zei hij eerder tegen RTL.