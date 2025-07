De Oranje Leeuwinnen zijn begonnen aan het EK. In de eerste minuten regende het allesbehalve kansen, maar Jackie Groenen trok wél de aandacht. De publiekslieveling van velen gooide na zo'n tien minuten spelen uit het niets haar rouwband op de grond.

De Oranje Leeuwinnen spelen in het EK-duel met Wales met rouwbanden vanwege het overlijden van oud-international Rinus Israel. Alle speelsters droegen keurig de zwarte band, maar na enkele minuten verdween die van de arm van Groenen.

LIVE EK | Oranje Leeuwinnen hebben geen kind aan Wales: Esmee Brugts vergroot marge Het EK vrouwenvoetbal is begonnen voor de Oranje Leeuwinnen. Vivianne Miedema ging op jacht naar haar honderdste goal in Oranje. Op slag van rust was het raak voor Miedema. De 28-jarige spits zocht ruimte en legde de bal knap over de Wales-goalie: 1-0. Binnen drie minuten lag de bal wéér in het netje: Victoria Pelova schoof rustig binnen: 2-0. Esmee Brugts bracht de stand op 3-0. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.

Opmerkelijk moment

Na een actie op het middenveld stoeide Groenen met de band, waarna ze besloot om de rouwband zomaar uit het niets op de grond te gooien. Ze keek nog wel even naar de band, maar besloot 'm daar te laten liggen. Ook in de daaropvolgende minuten deed de speelster van Paris Saint-Germain geen moeite om de band weer op te rapen.

De Oranje Leeuwinnen kenden verder een moeizame openingsfase tegen Wales. Jill Roord en Vivianne Miedema kregen een kans om hun ploeg op voorsprong te schieten, maar de Wales-goalie liet zich vooralsnog niet passeren.

Kinderwens voor Groenen

Eerder op de dag verscheen er van Groenen ook al een interview. De middenvelder liet zich tegenover De Telegraaf uit over haar kinderwens met haar partner Bram, waarmee ze volgend jaar gaat trouwen. "Ik wil de komende vijf jaar ook echt nog heel graag voetballen en heb ook het gevoel dat ik daar nog meer uit kan halen. Maar het klopt dat ik ook heel graag kindjes wil, op dit moment zit ik alleen nog te veel in mijn bubbel, ik heb er op dit moment nog geen ruimte voor in mijn hoofd", liet Groenen optekenen.

Oranje Leeuwin Jackie Groenen denkt na over kinderwens en voetbalcarrière: 'Dat geeft wel wat rust' Topvoetbalster Jackie Groenen heeft zich openhartig uitgesproken over haar grote liefde Bram en hun kinderwens. Dankzij Paris Saint-Germain-teamgenoot Lieke Martens ziet ze mogelijkheden om het moederschap te combineren met topsport.

