De Oranje Leeuwinnen openen hun EK-campagne tegen Wales, direct na een enerverende dag waarop bondscoach Andries Jonker stevig aan de tand werd gevoeld tijdens een pittige persconferentie. Het belang van een overtuigende start in Zwitserland is groter dan ooit. Toch blijft Barbara Barend optimistisch over de kansen van Nederland. "Engeland en Frankrijk zullen zich ook niet verheugen op een poule met Nederland."

Barend ziet volop kansen voor een vliegende start op het EK. "Als Nederland 'gewoon' wint, leggen ze de druk bij Frankrijk en Engeland. Eén van die twee ploegen gaat punten verliezen en dus móéten zij het volgende duel winnen", analyseert Barend in de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast het 'voordeel' van beginnen tegen de underdog. "Alleen als het kielekiele wordt, dan neemt het vertrouwen af. Ze moeten op z'n Nederlands aanvallend gaan spelen en goals maken."

Dit zijn de tegenstanders van de Oranje Leeuwinnen in poule des doods: eerste duel meteen bepalend voor EK-droom Voor de Oranje Leeuwinnen wacht een bijzonder zwaar EK-avontuur. De aanloop was al verre van vlekkeloos voor de ploeg van bondscoach Andries Jonker, met tegenvallende resultaten die de kwetsbaarheden toonden. In een poule waarin elk foutje genadeloos afgestraft kan worden, moet alles kloppen. Sportnieuws.nl-voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink richt vanuit Zwitserland zijn blik op de tegenstanders in deze beruchte groep des doods.

Oranje Leeuwinnen zijn 'toernooispelers'

Volgens de sportjournaliste zijn er weinig verwachtingen, zeker nu de Leeuwinnen de afgelopen weken niet altijd even sprankelend voor de dag kwamen. Toch hoeft het gebrek aan vertrouwen geen struikelblok te zijn. "Ik denk eigenlijk dat geen enkel land graag tegen Nederland speelt, want ze hebben vaker bewezen dat ze toernooispelers zijn. Ieder toernooi staan ze er en dat is héél knap. Dus Engeland en Frankrijk zullen zich niet verheugen op een poule met Nederland."

Beluister de meest recente Sportnieuws.nl in Oranje-podcast hieronder.

Do-or-die

Het is do-or-die voor de nationale ploeg. Een goede zege op Wales is volgens Barend cruciaal. "Het móét en overtuigend ook, vooral voor het vertrouwen wat natuurlijk een beetje broos is", zegt Barend, die nogmaals benadrukt dat de ploeg blij moet zijn dat het niet Engeland of Frankrijk treft in het openingsduel. "Als je dan met 3-0 op de broek krijgt, dan is het vertrouwen natuurlijk meteen weg. Ik verwacht dat Nederland een goed resultaat boekt, en anders is het meteen klaar."

Bondscoach Andries Jonker schiet uit zijn slof na 'poppenkast': 'Je zet mijn speelsters te kakken' Bondscoach Andries Jonker is flink uit de slof geschoten, toen het woord 'poppenkast' viel op de persconferentie in aanloop naar het eerste EK-duel tegen Wales. Na zijn recente uitlatingen over twijfels over zijn baan, in aanloop naar het toernooi, kreeg Jonker flink wat verwijten, maar daar herkende de 62-jarige trainer zich totaal niet in. "Ik ben er heilig van overtuigd dat ik hier mijn voordeel uit kan halen", zegt Jonker.

Steun voor Andries Jonker

Presteren tegen Wales lijkt normaliter niet zo'n probleem te worden, maar daags voor het treffen ontplofte het volledig tussen de media en bondscoach Andries Jonker. De sportjournaliste begrijpt de discussie niet volledig. "De KNVB heeft alle recht om Andries’ contract niet te verlengen, maar het lijkt me niet makkelijk als je opvolger dan op de bank zit bij de tegenstander (Engeland, red.) en dat jouw assistenten daar naartoe gaan. Het is een ingewikkelde situatie."

"Bij zo’n toernooi gaan we ons ook allemaal over zoveel dingen druk maken, maar ik begrijp zijn twijfels wel. Het zou eerder héél gek zijn als hij geen enkele twijfel had gehad, dan had ik had ik nieuws gevonden. Het is toch menselijk dat hij heeft overwogen of hij wel door moest gaan? Dat zou ik ook gedaan hebben. Of de timing dan heel gelukkig is, daar kun je over twisten. Maar Andries heeft meerdere keren aangegeven dat hij héél veel vertrouwen in deze groep en staf heeft en dat hij het ook graag mooi wil afsluiten. Laten we daar nou maar van uitgaan", sluit Barend af.

'Bondscoach Andries Jonker had z’n mond moeten houden tot ná het EK' Met nog maar een paar dagen te gaan tot het eerste EK-duel, liet bondscoach Andries Jonker een opvallende bom vallen: nadat hij hoorde dat zijn contract na het EK niet wordt verlengd, stoeide hij met de gedachte om nog voor het toernooi op te stappen. Na de slechte duels tegen Duitsland (4-0 verlies) en Schotland (1-1) kwamen de twijfels wéér. Dit helpt de Oranje Leeuwinnen allerminst, een onbegrijpelijke zet van Jonker.

Sportnieuws.nl in Oranje

In de nieuwste aflevering van Sportnieuws.nl in Oranje, die tijdens het EK dagelijks vanaf 06.00 uur online staat, nemen Oranje Leeuwinnen-watcher Aron Kattenpoel Oude Heerink en camerajournalist Leah Smith de hectische situatie rond Andries Jonker onder de loep. Ze geven hun uitgesproken mening over de pittige persconferentie en kijken vooruit naar het eerste EK-duel tegen Wales. Bekijk de videopodcast of luister via je favoriete podcastplatform.

EK in Zwitserland

Zaterdag gaat het EK voor de Oranje Leeuwinnen écht beginnen: de ploeg van Jonker trapt om 18.00 uur in het Allmend Stadion af tegen Wales. Daarna wacht op 9 juli de kraker tegen Engeland, gevolgd door een zinderende groepsfinale tegen Frankrijk op 13 juli in Bazel.