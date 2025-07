Koningin Maxima en prinses Ariane (18) zijn present bij de Oranje Leeuwinnen tegen Wales op het EK voetbal voor vrouwen. De echtgenote van koning Willem-Alexander en hun jongste dochter worden luid toegezongen door het Nederlandse publiek om hen heen.

Het koninklijke duo hoopt in het Allmend Stadion te Luzern (Zwitserland) met eigen ogen te zien dat de Nederlandse voetbalvrouwen de eerste drie punten ophalen in groep D van het EK voetbal. "Het zingt toch een beetje anders richting de koningin en de prinses", zei de NOS-commentator nadat het voklslied van Nederland werd afgespeeld.

Programma van Oranje Leeuwinnen op het EK

Op woensdag 9 juli speelt Oranje tegen Engeland en op zondag 13 juli is Frankrijk de laatste tegenstander in de poule.Het Europees Kampioenschap is woensdagavond begonnen. Finland won de openingswedstrijd tegen IJsland met 1-0. Gastland Zwitserland verloor in eigen huis met 1-2 van Noorwegen.

Tijdens het EK voetbal bij de mannen vorig jaar in Duitsland, kwam niemand van het koninklijk gezin kijken naar de wedstrijden van Oranje. Naar verluidt zou koning Willem-Alexander alleen naar de finale zijn gegaan als Oranje zich daarvoor had geplaatst. Nederland verloor echter in de halve finale van Engeland met 1-2.

Vliegende start Oranje Leeuwinnen broodnodig op EK: 'Als je dan met 3-0 op de broek krijgt...' De Oranje Leeuwinnen openen hun EK-campagne tegen Wales, direct na een enerverende dag waarop bondscoach Andries Jonker stevig aan de tand werd gevoeld tijdens een pittige persconferentie. Het belang van een overtuigende start in Zwitserland is groter dan ooit. Toch blijft Barbara Barend optimistisch over de kansen van Nederland. "Engeland en Frankrijk zullen zich ook niet verheugen op een poule met Nederland."

Sportnieuws.nl in Oranje

In de nieuwste aflevering van Sportnieuws.nl in Oranje, die tijdens het EK dagelijks vanaf 06.00 uur online staat, nemen Oranje Leeuwinnen-watcher Aron Kattenpoel Oude Heerink en camerajournalist Leah Smith de hectische situatie rond Andries Jonker onder de loep. Ze geven hun uitgesproken mening over de pittige persconferentie en kijken vooruit naar het eerste EK-duel tegen Wales. Bekijk de videopodcast of luister via je favoriete podcastplatform.