Arne Slot schrijft opnieuw geschiedenis bij Liverpool met baanbrekend record

Arne Slot is pas bezig aan zijn eerste seizoen bij Liverpool, maar heeft nu al een onuitwisbare indruk achtergelaten in Engeland. De Nederlandse voetbaltrainer is hard op weg om kampioen te worden met zijn ploeg en heeft verschillende records achter zijn naam staan bij de Engelse topclub.

Het is inmiddels bijna another day at the office geworden voor de trainer van Liverpool: het breken van een clubrecord. Sinds zijn start bij de club begin dit seizoen heeft de Nederlander al meer dan tien records in de clubgeschiedenis verbroken. Sinds zondag kan hij daar een nieuw record aan toevoegen.

Arne Slot onderweg naar kampioenschap met Liverpool tegen bekende oud-international; heldenrol voor Virgil van Dijk Liverpool heeft zondag goede zaken gedaan in de Premier League door met 2-1 van West Ham United te winnen. Hierdoor kan de ploeg van Arne Slot tijdens het eerstvolgende duel kampioen worden op bezoek bij een bekende oud-international van Oranje.

Eerste vijftig wedstrijden

Slot heeft namelijk zijn eerste vijftig wedstrijden als trainer van de grootmacht achter de rug en die waren alles behalve onverdienstelijk. Hij won namelijk maar liefst 36 van de 50 wedstrijden, waarmee hij met kop en schouders boven het oude (gedeelde) record van Joe Fagan en Kenny Dalglish uitsteekt. Zij wonnen namelijk beiden 29 van hun eerste 50 wedstrijden.

Mohamed Salah ondertekent nieuw contract bij Liverpool met peperduur horloge Mohamed Salah heeft zijn contract bij Liverpool verlengd tot 2027. De sterspeler blijft daarmee langer verbonden aan de huidige koploper van de Premier League, tot grote vreugde van de fans én trainer Arne Slot. Bij de officiële ondertekening trok vooral één detail de aandacht: het opvallende horloge om zijn pols.

Van zijn eerste 24 wedstrijden won hij er zelfs twintig. Daarmee evenaarde hij een Engels record dat al 135 jaar standhield. William Sudell van Preston North End vestigde dat record in 1888/89. Ook was Slot de eerste trainer van The Reds die tijdens zijn debuut in de Premier League won van Manchester United. Hij stond toen tegenover Erik ten Hag, die later werd ontslagen.

Arne Slot trots op verlenging Liverpool-sterspeler: 'Dit zegt alles over zijn band met deze club' Arne Slot verscheen vrijdag in een opvallend opgewekte bui op de persconferentie van Liverpool. Niet zonder reden: Mohamed Salah blijft de club trouw, zo maakte Liverpool officieel bekend. De Nederlandse manager toonde zich opgelucht, maar liet zich ook uit over de toekomst van Virgil van Dijk en blikte kritisch terug op de recente nederlaag tegen Fulham.

Andere records

De 46-jarige trainer was ook verantwoordelijk voor onder meer het grootste ongeslagen record in een seizoen in de clubgeschiedenis van Liverpool, het hoogste percentage winsten in de Premier League én in de Champions League van een Liverpool-manager en de meeste minuten in de Champions League zonder tegenstand.

'Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk hakt knoop door: cruciaal besluit voor project van Arne Slot' De toekomst van Mohamed Salah en Virgil van Dijk was lange tijd ongewis. Beide spelers hadden een aflopend contract en een vertrek uit Anfield leek in de lucht te hangen. Liverpool-aanvoerder Van Dijk volgt volgens Engelse media het voorbeeld van Salah en blijft langer bij Liverpool.

Kampioenschap

De Nederlandse trainer zou zijn geweldige eerste seizoen bij The Reds op zijn vroegst zondag 20 april kunnen bekronen met een kampioenschap. Hiervoor moeten 2 dingen gebeuren: Arsenal verliest uit bij Ipswich Town en Liverpool wint bij Leicester City, de club van trainer Ruud van Nistelrooij.

Dit astronomische bedrag gaat vedette Mo Salah bij Liverpool verdienen Sterspeler Mohamed Salah heeft eindelijk zijn contract verlengd bij Liverpool. Een grote opluchting voor trainer Arne Slot. De club heeft wel diep in de buidel moeten tasten om de aanvaller te behouden.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.