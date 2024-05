Supporters genieten van groots afscheid Bram van Polen: 'Hij heeft zoveel betekend voor de club en stad Zwolle'

Bram van Polen kreeg zondag een welverdiend afscheid. De supporters van PEC Zwolle hebben hem op grootse wijze in het zonnetje gezet. Voorafgaand met spandoeken, in de achttiende minuut met een mooi eerbetoon en na afloop met een grandioos feest. De supporters zijn eensgezind: een clubicoon als Van Polen verdient niks minder dan zo'n geweldig afscheid.

Vlak voor het laatste fluitsignaal werd Van Polen getrakteerd op een publiekswissel. De spelers van PEC Zwolle én FC Twente vormden een mooie erehaag, waardoorheen Van Polen liep en onder luid applaus afscheid nam. Onder luid gezang van Zwolle- en FC Twente-fans liep Van Polen zijn laatste meters als profvoetballer.

Na afloop betrad Van Polen nog eenmaal het veld, gevolgd door een korte afscheidsspeech. "Oh godver man, jezus, nou mag ik wat gaan zeggen”, zei Van Polen na afloop met een grote grijns. “Ik wil jullie allereerst bedanken. Sinds ik heb aangekondigd dat ik ga stoppen heb ik zoveel liefde mogen ervaren van jullie. Dat is echt te bizar voor woorden. En dat voor een voetballer zoals ik”, lacht Van Polen met gevoel voor humor.

'Elke club wil een speler als Bram van Polen'

Na afloop sprak PEC-supporter Remco van een 'dik verdiend afscheid'. Hij weet niet beter dan dat Van Polen speler is van PEC Zwolle. Sinds Remco naar het stadion gaat, is Van Polen al onderdeel van de selectie. Na achttien jaar was het klaar voor de clubman. Remco: "Dit is toch prachtig? Elke club wil een speler als Van Polen. En hij wordt blijkbaar bij meer clubs gewaardeerd, want zelfs de FC Twente-supporters zongen hem luidkeels toe. Zo hoort voetbal te zijn", stelde Remco tegenover Sportnieuws.nl na PEC Zwolle - FC Twente.

PEC Zwolle en haar supporters pakten groots uit om Bram van Polen te bedanken. ©Pro Shots.

Twee andere supporters, Jaap en Gerard, gaan al tientallen jaren naar Zwolle. Ze verwachten niet dat er ooit nog een speler zo'n groots afscheid gaat krijgen. "Een jongen als Bram van Polen, die ga je niet zomaar vinden. Ik zou niet weten wie dat over moet nemen. Hij heeft zoveel betekent voor de club en de stad, dat is ongekend." De supporters werden aangevuld door Jasmijn, lid van de businessclub. "Van Polen typeert Zwolle. Aan dit afscheid heb je kunnen zien hoeveel hij betekent voor Zwolle", stelt Jasmijn.