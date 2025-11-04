Na een stroeve start tegen Union Sint-Gillis leek het Champions League-avontuur voor PSV een zware opgave te worden. Maar de indrukwekkende overwinning op Napoli heeft een frisse wind door Eindhoven doen waaien. Ineens gloort er weer perspectief: plaatsing voor de tussenronde ligt binnen handbereik, mits PSV het cruciale duel tegen Olympiakos wint.

De vergelijking met 'het waanzinnige PSV van twee jaar geleden' wordt steeds vaker gemaakt, en niet zonder reden. Met klinkende zeges op Napoli en Feyenoord heeft de ploeg een duidelijke boodschap afgegeven: dit seizoen heeft alles in zich om onvergetelijk te worden.

Toch schuilt er een uitdaging die iedere kampioenskandidaat weet: glansrijke zeges op topclubs zijn prachtig, maar het is juist tegen de zogenoemde 'kleintjes' dat je je ware klasse bewijst. Onder meer PSV-icoon Phillip Cocu gebruikte in zijn tijd als trainer meermaals de uitdrukking: 'Het is tegen de kleintjes dat je kampioen wordt'. De indrukwekkende triomf op Napoli krijgt pas echt waarde als PSV dinsdagavond Olympiakos weet te verslaan.

De rekenmachine draait bij PSV

Olympiakos, met slechts één punt op zak, lijkt op papier een eenvoudige prooi. Maar als PSV (dat momenteel vier punten heeft) zich verslikt, kan dat desastreuze gevolgen hebben. Het rekensommetje om de tussenronde van de Champions League te halen is simpel: acht punten kan zomaar voldoende zijn om de volgende fase te halen.

Dat betekent dat winst tegen Olympiakos cruciaal is, zeker met het loodzware programma dat PSV te wachten staat. Liverpool, Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München staan nog op het menu, en daar kun je niet zomaar op rekenen voor punten.

Is top acht realistisch?

En hoe realistisch is het halen van de top acht? Dat is een droom die hoogstwaarschijnlijk buiten bereik ligt. Het resterende programma is simpelweg te zwaar. Meer dan één punt tegen een van de Europese grootmachten zou al knap zijn. Voor nu ligt de focus echter volledig op Olympiakos. Winnen is niet alleen een stap richting de volgende fase, het is een bewijs dat PSV de volwassenheid heeft om onder druk te presteren. En dan behoort de pijnlijke nederlaag tegen Union Sint-Gillis voorgoed tot het verleden.

