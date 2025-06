Oranje Leeuwinnen ondanks keiharde tik vol vertrouwen naar EK: 'Voelden ons zelfs héél even de beste van de wereld'

De Oranje Leeuwinnen liepen vlak voor het EK tegen een flinke ketser aan. De ploeg van Andries Jonker leed een pijnlijke 4-0 nederlaag tegen buurland Duitsland. Tóch heeft de bondscoach totaal geen last van zorgen. "Er zijn dagen dat je op het voetbalveld staat en denkt: ik kan er helemaal niks van", stelt Jonker tegenover Sportnieuws.nl.

Jonker, die na het EK afscheid neemt van de Oranje Leeuwinnen na twee jaar, vond het totaal onverwachts dat Nederland zich op deze manier presenteerde. "Ik kan me niet heugen dat wij met 4-0 hebben verloren, want dat hebben we ook nog nooit gedaan. En we hebben ook nog nooit zó slecht gespeeld. Dat geeft een slecht gevoel", erkent Jonker openlijk. "Dit gevoel ken ik wel vanuit het clubvoetbal. Maar niet vanuit het werken met de Leeuwinnen. Dan hebben we algemeen gewonnen en redelijk goed gespeeld."

Géén gebrek aan vertrouwen

Ondanks de flinke knauw maakt Jonker zich geen zorgen over het vertrouwen in zijn ploeg. "De basis van dit team wordt gevormd door uitermate succesvolle speelsters door hun carrière heen. Die weten wat het is om prijzen te winnen en om in een geweldig elftal te spelen. Zowel op clubniveau als op nationaal niveau. En die speelsters weten dat dit een van de allerbeste nationale selecties in de geschiedenis is. Dat hoef ik ze niet te vertellen, dat weten ze wel als ze om zich heen kijken."

In de afgelopen periode waren de prestaties juist héél stabiel, blikt Jonker terug. "Als je een serie hebt van 13 wedstrijden waarin je er eentje hebt verloren tegen Amerika (één van de beste landen ter wereld) en je krijgt dan opeens een 4-0 om je oren tegen een buurland, dan is dat uitermate vervelend. Maar dan hoef ik eigenlijk niet zoveel te zeggen, want dit Oranje raakt niet in de war. Ze weten wel dat ze heel goed kunnen voetballen en dat dit een enorme uitglijder is."

Beste van de wereld

Het vertrouwen, dat de Oranje Leeuwinnen onder meer na de sterke eerste helft tegen de Verenigde Staten opbouwde, is volgens Jonker nog gewoon aanwezig. "In de eerste helft tegen Amerika dachten we zelfs héél even dat wij wel misschien de beste van de wereld waren, toen Amerika alle kanten op ging. En we hebben een soort van vertrouwen opgebouwd in onszelf. Ik denk dat het zelfvertrouwen héél groot is en daar gaat het om. Maar we zijn absoluut teleurgesteld in het resultaat tegen Duitsland, omdat we het niet beter hebben gedaan."

'Soms brandt het eten gewoon aan'

Dat het deze wedstrijd simpelweg niet lukte, is volgens Jonker een bekend fenomeen in topsport, maar ook in het 'normale' leven. "Er zijn dagen in het leven, dan gaat het niet. Dan brandt het eten aan. Terwijl degene die kookt al duizend keer heeft gekookt, maar het eten brandt aan. Er zijn dagen dat je op het voetbalveld staat en denkt: ik kan er helemaal niks van. Ja, de meeste mensen maken het mee dat iets niet lukt", gaat Jonker verder.

"En in teamsport kun je soms geluk hebben dat die andere tien wel goed zijn. En dan win je toch nog. Maar als je met z'n zevenen of achten een dag hebt dat het eten aanbrandt, dan wordt het lastig. Dan is er geen oplossing meer. En dat hadden we. We speelden met te veel speelsters die ballen frequent aan de verkeerde kleur gaven. Dan vraag je om problemen", luidt de conclusie van Jonker.

Blik op het EK

Voor de Oranje Leeuwinnen wacht dinsdagavond nog een duel tegen Schotland in de Nations League, maar de focus ligt met name op komende zomer. Dan speelt de ploeg van Jonker het EK in Zwitserland. de Oranje Leeuwinnen trappen het toernooi af met een wedstrijd tegen Wales (5 juli), gevolgd door lastige krakers tegen Engeland (9 juli) en Frankrijk (13 juli).