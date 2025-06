Wéér een deceptie voor Oranje Leeuwinnen na afgang tegen Duitsland: prangende zorgen richting EK

De Oranje Leeuwinnen móésten zich tegen Schotland revancheren voor de pijnlijke nederlaag tegen Duitsland (4-0 verlies), maar dat is allesbehalve gelukt. In Tilburg eindigde het in een teleurstellend 1-1 gelijkspel. Daarmee lijkt het opgebouwde vertrouwen plots helemaal verdwenen in aanloop naar het EK in Zwitserland van komende zomer.

De Oranje Leeuwinnen begonnen uitstekend aan het Nations League-duel met Schotland. De ploeg van Andries Jonker liet de bal prima heen en weer gaan en dat leverde al vrij snel een voorsprong op. Jill Roord, onder toeziend oog van haar vriendin Pien Sanders, werkte zij van dichtbij de 1-0 tegen de touwen.

Onverwachtse gelijkmaker

In het Koning Willem II Stadion kreeg de goede openingsfase een prima vervolg, totdat ze in de 27e minuut plotseling een tegentreffer moesten verwerken. Aanvoerder Sherida Spitse liet haar directe tegenstander uit haar rug weglopen, waarna Kathleen McGovern de bal via keeper Daphne van Domselaar in het doel belandde: 1-1.

Compleet geen vertrouwen meer

Vanaf dat moment was het 'goede vertrouwen', waar Jonker en Spitse het afgelopen maandag nog uitgebreid over hadden, volledig verdwenen. De speelsters wisten elkaar totaal niet meer te vinden en zelfs de meest simpele ballen werden ingeleverd bij de Schotten. In de tweede helft leek het zelfs weer even op de beschamende wedstrijd van afgelopen week tegen Duitsland. Jonker stond meermaals hoofdschuddend langs de zijlijn, vol ongeloof.

Met hangen en wurgen

De slotfase van de tweede helft was tekenend voor de rest van de wedstrijd. Daphne van Domselaar hield de Oranje Leeuwinnen met een aantal cruciale reddingen op gelijke hoogte. In de counter kreeg de ploeg van Jonker nog enkele kansjes, maar het mocht niet baten. Daardoor stapten beide ploegen met een gelijkspel van het veld: 1-1.

EK op komst

Voor de Oranje Leeuwinnen is het een nieuwe tik in aanloop naar het EK, dat over vier weken in Zwitserland wordt afgewerkt. De EK-winnaar van 2017 was vóór Duitsland en Schotland bezig aan een uitstekende reeks met slechts één nederlaag in dertien wedstrijden, maar dat vertrouwen is volledig verdwenen. Tóch zullen de Oranje Leeuwinnen er in de groepsfase tegen Wales (5 juli), Engeland (9 juli) en Frankrijk (12 juli) moeten staan.