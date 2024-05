Tessa Wullaert en vriend houden wel van wat competitie: 'Toen ik zeven goals maakte, had hij er maar vijf'

Tessa Wullaert is de topscorer van de Eredivisie Vrouwen, heeft twee jaar de pannen van het dak gespeeld bij Fortuna Sittard, maar gaat aan het eind van dit seizoen weg. De Belgische spits heeft nog één prijs om voor te spelen: de KNVB Beker. Al is het alleen maar dat ze dan een prijs meer heeft dan haar vriend, die voetbalt in België.

Tessa Wullaert (31) kwam twee jaar geleden als topspeelster aan bij Fortuna Sittard, dat grootse plannen had. Haar eigen doel was ook al gauw duidelijk: topscorer worden. Dat is gelukt. Zij scoorde dit seizoen 26 doelpunten en is daarmee de topschutter van de Eredivisie. Ook voor het Belgische team scoort ze er op los en is ze degene met de meeste goals ooit voor de nationale. Een vergelijking met de mannelijke spits bij België is dan ook al snel gemaakt.

Bij Tessa Wullaert thuis is sprake van een competitieve sfeer Maandagmiddag staan de vrouwen van Ajax en Fortuna tegenover elkaar tijdens de KNVB Bekerfinale. Sportnieuws.nl sprak Tessa Wullaert over haar tijd in Nederland. Ook vertelt ze over hoe zij haar toekomst voor zich ziet.

Gezonde competitie in huis

"Ik word vaak vergeleken met Romelu Lukaku. Omdat we uit hetzelfde land komen en allebei het records qua doelpuntenaantal bij België hebben. Dus dat is wel een grappige competitie tussen ons", zegt ze in gesprek met Sportnieuws.nl. Dat doelpunten maken, dat zit er dus wel lekker in. Thuis is dat vaak ook onderwerp van gesprek. Haar vriend, Mathias Deveugele, speelt op het derde niveau van België en werd kampioen. Van gezonde competitie is dus zeker sprake in huize Wullaert.

Tessa Wullaert © Pro Shots

"Toen het weekend dat ik zeven goals gemaakt had, had hij er vier of vijf gemaakt. Zijn coach had hem toen eraf gehaald en daar was hij vrij pissig over. Ik zei toen ook tegen zijn coach dat ik het niet leuk had gevonden, dat zijn leuke grapjes", lacht Wullaert. Maar sportief is ze wel: "Het is wel leuker als het bij ons allebei goed gaat."

Nederland vs België

Wullaert speelde twee jaar in Nederland en kreeg daardoor veel mee van het Nederlandse voetbal en de cultuur hier. Als Belgische kan ze een mooie vergelijking maken tussen Nederland en de zuiderburen. Zeker op voetballend gebied ziet de topspits veel verschillen. "Ik heb de BeNe-league nog meegemaakt. Nederland is veel verder dan België. In Nederland komen er veel teams bij en in België vallen ze eigenlijk alleen maar af wegens financiële redenen of wat dan ook."

Redenen die zij ziet voor het betere voetbal in Nederland zijn duidelijk: "Er zijn hier meer professionele teams en dat heb je in België niet. Dat was één van de redenen dat ik van Anderlecht naar Fortuna ging", legt ze uit. Wullaert heeft al een behoorlijke carrière erop zitten, dus was de transfer ook vrij bijzonder. Een avontuur noemde ze het. Na clubs als Anderlecht, Wolfsburg en Manchester City is Fortuna Sittard wel even wat anders.

Tessa Wullaert © Pro Shots

'Ik wil naar een warm land'

Na twee jaar houdt Wullaert het voor gezien. Het is tijd voor wat anders, omdat het ook bij Fortuna tijd voor wat anders is. Als Wullaert het allemaal zelf in de hand heeft, dan is de keuze makkelijk gemaakt. "Dan ga ik ergens heen waar het warm is", zegt ze met een grote lach. Maar eerst nog de bekerfinale aanstaande maandag, waar Fortuna de eerste beker kan pakken als het van Ajax wint.