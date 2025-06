Telstar flikt het 'onmogelijke' met promotie: 'Heel mooi dat ik zo snel mijn gelijk heb gekregen'

"Ik was een roepende in de woestijn, maar het is nu wél gebeurd", stelt Andries Jonker tegenover Sportnieuws.nl. De bondscoach van de Oranje Leeuwinnen is héél trots op de promotie van Telstar. Een paar jaar geleden hielp hij als trainer en technisch manager mee aan het opbouwen van de club. Maar dit seizoen heeft Telstar het onmogelijke toch écht geflikt.

"Ja, mooi hè", steekt Jonker van wal als hij wordt gevraagd naar de promotie van Telstar. "Ik moet zeggen, Willem II gaat me ook aan het hart. Ik heb bij allebei drie jaar gewerkt. Willem II is een bolwerk wat in mijn ogen eigenlijk een vaste plek zou moeten hebben in de Eredivisie. Maar gelukkig werkt het niet zo en moet ook Willem II presteren en dat was dan te weinig."

Dit staat Telstar allemaal te wachten in de hobbelige weg naar de Eredivisie: 'Anders red je het gewoon niet' Na een ontzettend groot voetbalsprookje voor Telstar, staat er voor een select groepje mensen binnen de organisatie van Telstar, de drukste periode van hun leven te wachten. Zij moeten als de wiedeweerga de Witte Leeuwen Eredivisie-klaar maken. Sportnieuws.nl sprak een 'promotie-deskundige' en kon al snel concluderen: het wordt een helse klus voor de organisatie van Telstar.

'Snel mijn gelijk gekregen'

Jonker, werkzaam bij Telstar tussen 2019 en 2022, vindt het extra bijzonder dat uitgerekend Telstar nu het onmogelijke heeft bereikt. "Heel mooi dat ik zo snel mijn gelijk heb gekregen. Bij Telstar was ik een roepende in de woestijn. Ik heb steeds aangegeven dat deze club elke twee weken voor tienduizend mensen in de Eredivisie kan spelen. Ik ben door velen voor gek verklaard, maar het is gebeurd."

Het succes draagt volgens Jonker duidelijk de handtekening van de huidige technische staf en spelersgroep. "Het was natuurlijk niet op dit moment gepland, maar vooral op basis van een geweldig elftal en een coach (Anthony Correia, red.) die er het maximale uithaalt. Héél mooi", stelt de 62-jarige Jonker.

Kersverse Eredivisieclub Telstar staat voor enorme operatie: 'Dit vraagt wel iets meer' Telstar is de verrassende promovendus van dit jaar. Na 47 jaar keert de club, die qua stadion, begroting en alle faciliteiten nog ver van Eredivisie-niveau verwijderd is, terug op het hoogste niveau. We spraken met oud-trainer Gertjan Verbeek over deze opmerkelijke promotie en de situatie bij Willem II. "Niemand verwachtte het twee jaar geleden van Almere City...", haalt Verbeek aan als voorbeeld.

'Vechten voor een veld en lampen'

De voormalig trainer en technisch manager van de Witte Leeuwen ziet een héél groot verschil met enkele jaren geleden. "Dan denk je natuurlijk wel terug aan 2019. Dat het veld was afgekeurd en elke week minder lampen het deden. We moesten vechten voor een veld en voor lampen", vertelde Jonker eerder al tegen deze site.

De oud-trainer hoopt vooral dat de aandacht voor Telstar blijvend is, ook als de club het straks lastiger krijgt. "Ik hoop dat ze er allemaal van genieten en dat al die mensen die er nooit zijn wezen kijken, maar nu voorop lopen, ook bij de club blijven als het straks moeilijker wordt in de Eredivisie", zegt Jonker met een gevoel voor cynisme.

Ronald Koeman Jr. dankt zijn vader voor huis van bijna één miljoen euro Ronald Koeman Jr. beleeft zeer mooie weken. De 30-jarige keeper promoveerde zondag met Telstar naar de Eredivisie en woont sinds kort ook in zijn nieuwe huis in Vleuten. BekendeBuren weet hoeveel het stekje kost én dat Ronald Koeman Sr. heeft meegeholpen met de kosten.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.