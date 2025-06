Dit staat Telstar allemaal te wachten in de hobbelige weg naar de Eredivisie: 'Anders red je het gewoon niet'

Na een ontzettend groot voetbalsprookje voor Telstar, staat er voor een select groepje mensen binnen de organisatie van Telstar, de drukste periode van hun leven te wachten. Zij moeten als de wiedeweerga de Witte Leeuwen Eredivisie-klaar maken. Sportnieuws.nl sprak een 'promotie-deskundige' en kon al snel concluderen: het wordt een helse klus voor de organisatie van Telstar.

Veel mensen in Velsen-Zuid zullen met een heerlijk gevoel wakker zijn geworden, als er niet te veel koppijn heerst na een bizarre voetbalavond. Telstar speelt sinds 47 jaar weer Eredivisie. En waar dat voor de fans en spelers een ontzettend groot feest is, is er best een aantal personen dat met de nodige zweetdruppels op het voorhoofd loopt komende maanden. Er staat het nodige te gebeuren bij Telstar.

Promotie-ervaring

Ben Haverkort, de oud-directeur van Emmen, weet als geen ander hoe je als nummer 7 van de Keuken Kampioen Divisie ‘ineens’ naar de Eredivisie promoveert. Hij maakte dit in 2018 mee met FC Emmen, dat toen voor het eerst in de geschiedenis promoveerde. Hij voorziet voor Telstar ook heel grote uitdagingen.

"Maandag zit je met een heel aantal mensen om tafel om te kijken wat er allemaal moet gebeuren. De KNVB komt ook nog een dag langs bij Telstar, om uitleg te geven wat er bij komt kijken”, vertelt Haverkort. “Die hand moet je echt grijpen. Want anders red je het gewoon niet", waarschuwt hij al gauw.

Natuurgras

Er ligt vooral één lastig dossier, waar hij toendertijd nog niet over na hoefde te denken. Dat is het veld in het 711 Stadion, of in de volksmond Sportpark Schoonenberg. “Wij hoefden nog niet af te wijken van een kunstgrasveld, nu is dat wél heel belangrijk.” Telstar heeft een kunstgrasmat liggen in het stadion, maar daar moet je in de Eredivisie vanaf.

De overgang naar natuurgras is op zichzelf alleen al een duur geintje: om en nabij de miljoen euro, zonder tonnen aan onderhoud. “Het ligt ook een beetje aan wat voor type je neemt, neem je hybride of niet. Maar zij zullen wel bijgestaan worden door mensen die zich aanbieden en graag willen helpen, dat geloof ik wel. Ze zullen er over nagedacht hebben.”

Personeel en locatie

Dan dient zich een volgend probleem aan: “Een trainingsaccommodatie. Wij bleven trainen op het hoofdveld, dat kan daar niet meer. Buiten het echte gras heb je daarom dus ook direct meer personeel nodig die het veld bijhouden”, en dus mensen op een nieuwe accommodatie. “De jeugd moet ook ergens spelen”, legt Haverkort uit. “Dat is een enorme uitdaging.”

Ook in het stadion zal er genoeg moeten gebeuren. De capaciteit van Telstar is nog niet eens zorgwekkend, maar er zal gekeken moeten worden naar het percentage aan plaatsen voor uitsupporters. In de tijd dat Emmen promoveerde in 2018, was het zo dat zij minimaal 500 toeschouwers daar moesten huisvesten. In Velsen-Zuid kunnen er nu 445 plaatsnemen in het uitvak.

Veiligheid

“Dan heb je ook nog de veiligheid.” Zo moeten er bijvoorbeeld poortjes zijn bij de ingang van het stadion. Hekken zijn niet meer voldoende. Daarbij moet Telstar kijken naar het uitvak. Tegen Willem II werden er wat hekken neergezet, nadat de wedstrijd tussen de Witte Leeuwen en FC Den Bosch uit de hand gelopen was na afloop.

“Ik adviseer het bestuur sowieso om de eerste wedstrijd uitstel te vragen, door de opening van het seizoen een uitduel te laten zijn”, vertelt Haverkort. “Je hebt namelijk elke dag nodig. We hebben dag en nacht gewerkt destijds om op tijd klaar te zijn. Er moeten zoveel praktische dingen gebeuren.”

Financiële plaatje

Telstar leeft van sponsoren en die zullen vast en zeker kracht bijzetten, maar ook de faciliteiten voor fans en sponsoren in het stadion zullen een niveautje omhoog moeten wellicht. Daar is ook weer meer personeel voor nodig. “Neem bijvoorbeeld een perschef. Dat werd bij ons destijds ook door iemand gedaan die daar niet fulltime mee bezig was. Dat is in de Eredivisie een utopie. Die moet echt wel fulltime in dienst zijn”, waarschuwt de oud-Emmen-directeur.

Het is ook nog interessant om te zien met wat voor selectie Telstar in de Eredivisie gaat spelen. Er is een behoorlijk aantal spelers die zichzelf in de kijker hebben gespeeld, die weleens een stap kunnen maken net als Youssef El Kachati die transfervrij wegloopt. Ook is het niet uitgesloten dat Telstar tóch een promotie-clausule heeft staan in een aantal contracten, wat ook weer uitloopt op meer kosten. “Alle hens aan dek”, memoreert Haverkort zich die periode uit 2018.

'Je moet het samen doen'

Het is de situatie waar Telstar mee moet dealen, na een ongelofelijke play-offs-reeks. Na 47 jaar weer Eredivisie in Velsen-Zuid… dat is iets wat weinig mensen op hun bingokaart van dit voetbalseizoen hadden staan. “Er is geen weg meer terug nu, je moet het laten gebeuren en hopen dat je de sponsoring nog wat meer opschroeft.”

Telstar opereerde dit seizoen met een budget dat een kwart is van de laagste begroting Eredivisie-club. De tv-gelden komen natuurlijk erbij maar die centen zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen in ‘Eredivisie-preparaties’. “Je moet het nu als organisatie met elkaar samen gaan doen. Het is echt keihard werken de komende maanden.”