De analisten bij Ziggo Sport zijn niet te spreken over de dramatische eerste helft van Ajax tegen Qarabag. Ondanks de gelijkmaker van Kasper Dolberg speelt Ajax niet goed tegen de ploeg uit Azerbeidzjan. "Het is heel erg stroef", zag oud-voetballer Theo Janssen.

Al na tien minuten keek Ajax tegen een achterstand aan nadat Itakura en Jaros hopeloos in de fout gingen. De communicatie was afwezig, waardoor een groot misverstand ontstond waar Qarabag-spits Duran dankbaar gebruik van maakte. "Het is stroef, weinig tempo in het spel en er zijn weinig kantwisselingen. Het is allemaal heel voorspelbaar", licht Theo Janssen toe. "Er is best veel ruimte aan de zijkanten, maar het gaat langzaam. Dribbel eens in", roept hij Ajax op.

Onnodig tegendoelpunt

Ook zag hij, net als iedereen die de wedstrijd kijkt, veel mis gaan bij de tegengoal. "Het is een lange bal, je moet gewoon goed staan. Itakura staat aan de verkeerde kant en is alleen maar met de bal bezig, hij weet niet waar de spits is en dan ben je te laat. Dit moet je voelen, je moet weten waar hij is. De keeper kan nu niet zoveel meer", zag Janssen bij het tegendoelpunt van Qarabag.

Even later kwam Ajax toch terug via een droge knal van Kasper Dolberg. De Deen liet zich direct gelden tijdens zijn basisplaats bij afwezigheid van Wout Weghorst. "Zo kan je niet kritisch op hem zijn", lacht Kieft over de spits van Ajax. "Hij is wel aanspeelbaar, dan zie je dat hij kwaliteiten heeft. Hij kan de bal goed vasthouden en heeft techniek. Met hem kan je doorvoetballen. Dat is in vergelijking met Weghorst... Dit is de Dolberg die je graag wil zien", zegt de oud-spits van Ajax over de doelpuntenmaker.

Jeugdige opstelling

Vooraf was er ook al veel kritiek op de opstelling van Fred Grim. Hij moest verplicht wisselen vanwege afwezige spelers, maar deed dat direct rigoureus en met heel veel jeugdspelers. Dat was volgens Kieft waanzin. Ook Janssen vond dat bedenkelijk: "Je verkoopt ook de naam Ajax", zei hij.

