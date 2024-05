FA Cup-finale tussen Man United en Man City op het scherpst van de snede: ‘Deze intense rivaliteit zie je niet zo snel’

Manchester United speelt zaterdagmiddag dé wedstrijd van het jaar. De ploeg van Erik ten Hag neemt het in de FA Cup-finale op tegen stadsgenoot Manchester City. Voor het tweede jaar op rij spelen Manchester United en Manchester City de finale van de Engelse beker. Alexander Büttner (United) en Paul Bosvelt (City) speelden de Manchester derby en verwachten opnieuw een échte strijd.

Voor Manchester United is het de laatste kans om het seizoen te redden. ‘The Manunicans’ eindigden op de achtste plaats en grepen naast Europees voetbal. ‘The Citizen’ werden voor de vierde keer op rij kampioen, maar werden wel uitgeschakeld in de kwartfinale van de Champions League. De FA Cup-finale zal een clash van tegenstellingen zijn: de chaos van United tegenover het perfectionisme van City.

Erik ten Hag hoopvol voor FA Cup-finale tegen Manchester City: 'Dan zijn we op ons best' Erik ten Hag schoof donderdag aan bij de persconferentie in aanloop naar de FA Cup-finale tegen stadgenoot Manchester City. Ten Hag kan zaterdag op Wembley zijn tweede tastbare prijs pakken. De Nederlander kan wel een goed resultaat gebruiken, ook omdat het al maanden onrustig is rondom zijn positie als hoofdtrainer.

Belangen groot voor United

Er staat veel op het spel voor The Red Devils van Ten Hag. Dat ziet ook Büttner, die tussen 2012 en 2014 de derby van dichtbij meemaakte. “Erik (Ten Hag, red.) heeft echt een prijs nodig, want dan staat hij toch wat steviger in zijn schoenen. Maar Manchester City is wel gewoon één van de beste ploegen ter wereld, dus het wordt heel erg lastig”, zei Büttner in gesprek met verslaggever Aron Kattenpoel Oude Heerink van Sportnieuws.nl

Bosvelt denkt dat het geen walk over wordt voor de Engelse kampioen Manchester City. Hij haalt het voorbeeld van de Europa League-finale tussen Bayer Leverkusen en Atalanta aan. Bosvelt: “Het zijn heel aparte wedstrijden. Wie had verwacht dat Atalanta met 3-0 zou winnen van Leverkusen? City is over het algemeen de sterkste, maar in Engeland zie je te vaak verrassende uitslagen.”

Manchester United-fans zingen uit volle borst tegen hun stadsrivaal Manchester City. ©Pro Shots.

Intense rivaliteit

Zowel Bosvelt als Büttner speelde allebei veel andere derby’s, maar zó groot als de Manchester Derby maakten ze beiden niet mee. Büttner: “Deze wedstrijden tussen United en City is met niets te vergelijken. Misschien alleen met FC Barcelona tegen Real Madrid. Het is echt ongekend hoe dit leeft”, aldus de 35-jarige Büttner, die inmiddels zijn wedstrijden voor De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie speelt.

Bosvelt heeft een geweldige anekdote van zijn tijd als speler van Manchester City. De 24-voudig international van het Nederlands elftal merkte in zijn tijd al dat het voetbal heel intens werd beleefd in Manchester. “De rivaliteit wordt daar zo intens beleefd dat er zelfs een kerstman in het lichtblauw is gekleed, zodat het niet in de kleuren van Manchester United is. Deze intense rivaliteit zie je niet zo snel in andere landen. Rood-wit was echt uit den boze.”

Kerstman in Manchester City-blauw door de intense rivaliteit. ©Pro Shots.

Terug in de tijd

Tussen 2003 en 2005 speelde Bosvelt in totaal vier keer de Manchester Derby. Destijds was City het kleine broertje in de stad, maar toch behaalden ze regelmatig resultaat. Bosvelt weet nog dat hij met 4-1 won. “Na de wedstrijd ging het écht los op de tribune. We waren de underdog, maar wonnen met ruime cijfers. Dat was echt een unieke prestatie", herinnert Bosvelt zich nog goed.

Büttner speelde de derby zelf niet, maar maakte ‘m wel van dichtbij mee. In 2012 keek hij vanaf de bank toe hoe zijn ploeg City versloeg. Manchester City maakte in de 86e minuut de gelijkmaker, maar in de 92e minuut schoot Robin van Persie een vrije trap keihard in het doel.

Büttner weet het nog als de dag van gisteren. “Ik was die week een beetje grieperig, maar wilde die wedstrijd écht niet missen. Ik keek toe vanaf de bank, maar dat gevoel van winnen vergeet je nooit meer. Op dat moment merk je wel dat de wedstrijd tegen City iets belangrijker is dan andere wedstrijden.”

Paul Bosvelt in duel met Paul Scholes in de Manchester Derby. ©Pro Shots.

Genieten van City’s filosofie

Waar veel voetballiefhebbers maar weinig respect hebben voor Manchester City door de invloeden vanuit Abu Dhabi, kan Go Ahead Eagles-directeur Bosvelt wel genieten van de huidige filosofie. “Veel clubs worden overgenomen door investeerders of rijke eigenaren waar niets uitkomt. Bij City zie je écht dat er een goede filosofie is gekozen met Spaanse invloeden, zowel op als buiten het veld. Ik vind het heel knap wat ze er hebben weten neer te zetten”, aldus Bosvelt.

De voorspellingen

The Citizens zijn de duidelijke favoriet, mede doordat ze de laatste twee derby’s met 3-0 en 3-1 hebben gewonnen. Bosvelt denkt dat Manchester City opnieuw als winnaar van het veld stapt. “Uiteindelijk heeft City gewoon de meeste kwaliteit op het veld staan. Ze winnen met 3-1”, aldus Bosvelt. Büttner hoopt op een stunt van zijn oude club United. “Ze zijn heel moeilijk te verslaan, maar het is is mogelijk. Ik durf er echter geen voorspelling aan te wagen.”