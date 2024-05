Erik ten Hag hoopvol voor FA Cup-finale tegen Manchester City: 'Dan zijn we op ons best'

Erik ten Hag schoof donderdag aan bij de persconferentie in aanloop naar de FA Cup-finale tegen stadgenoot Manchester City. Ten Hag kan zaterdag op Wembley zijn tweede tastbare prijs pakken. De Nederlander kan wel een goed resultaat gebruiken, ook omdat het al maanden onrustig is rondom zijn positie als hoofdtrainer.

In aanloop naar de finale van de FA Cup kreeg Ten Hag slecht nieuws uit de ziekenboeg van Manchester United. Harry Maguire is niet fit genoeg om mee te doen, terwijl er wel hoop was. "Het genas niet zoals verwacht", zei Ten Hag over de spierblessure van zijn centrale verdediger. Wel trainen Mason Mount en Victor Lindelöf weer mee.

Gekomen om prijzen te winnen

"Het draait allemaal om prijzen", sprak Ten Hag over de aanstaande finale. "We hebben een grote kans om een prijs te pakken. In de laatste tien jaar heeft de club niet zoveel prijzen gepakt, nu hebben we de kans om de tweede prijs in twee jaar tijd te winnen", vertelde de Nederlander. Vorig seizoen won Ten Hag de Nederlander de League Cup met 2-0 van Newcastle United.

"Ik kwam hier om prijzen te winnen. Zaterdag heb ik de kans om dit te bereiken en we hebben deze kans als team verdiend. We moeten ervoor gaan", benadrukte Ten Hag. Met kampioen Manchester City staat er een gevaarlijke tegenstander in de finale. "Zelfs in een seizoen dat het ons niet altijd mee zit, staan we er. We moeten ervoor gaan. We moeten erin geloven. We weten dat we vaak tegen betere tegenstanders ons beste voetbal spelen en dat moet zaterdag hetzelfde zijn."

Eigen toekomst

Ten Hag kreeg uiteraard ook vragen over zijn eigen toekomst. De Nederlander focust zich op zaterdag, niet op de geruchten rondom zijn persoon. "We zullen zien waar we staan ​​in het project en wat we moeten veranderen", was zijn korte reactie.