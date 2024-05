'Einde Erik ten Hag? Manchester United wil stuntcoach van Ipswich Town terughalen'

Manchester United zou Kieran McKenna terug willen halen. De 38-jarige coach vertrok in 2021 bij de club en werd vervolgens enorm succesvol bij Ipswich Town.

Sky Sports meldt donderdagavond dat McKenna nu weer een belangrijke optie is bij Manchester United. McKenna promoveerde twee keer in drie seizoenen met Ipswich Town. Door de succestrainer komt die club komend seizoen uit in de Premier League. De club eindigde op plek twee in de Championship, op één punt van Leicester City.

McKenna was tussen 2016 en 2018 jeugdtrainer bij Manchester United. Vervolgens schoof hij in de zomer samen met Michael Carrick door, waar zij assistent-trainers werden van José Mourinho. McKenna behield zijn plek toen Mourinho werd ontslagen. Hij bleef de assistent onder Ole Gunnar Solskjaer en Ralf Rangnick.

BREAKING: Man Utd have held talks with representatives of Ipswich manager Kieran McKenna 🔴👔 pic.twitter.com/v5F2eX6UkZ — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 23, 2024

Erik ten Hag

De gesprekken met McKenna betekenen slecht nieuws voor Erik ten Hag. De huidige trainer van Manchester United zit al een tijdje op de schopstoel, maar mocht tot nog toe altijd zijn positie behouden. Komende zaterdag neemt hij het met zijn formatie nog op tegen Manchester City in de finale van de FA Cup.

Het leek erop dat Ten Hag in ieder geval mocht blijven zitten tot hij had gesproken met de nieuwe eigenaar, INEOS. De Nederlandse trainer hoopte de nieuwe geldschieter nog te overtuigen van zijn kwaliteiten en waar eventueel de zwakke plekken bij de club zitten.