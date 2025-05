Toptrainer Arne Slot openhartig over vrouw na inbreuk op privacy: 'Dat vindt ze het moeilijkste'

Het leven van Liverpool-trainer Arne Slot is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. De coach uit Bergentheim was in 2019 nog de redelijk anonieme assistent-trainer van AZ. Inmiddels is hij wereldberoemd. Dat heeft ook gevolgen voor zijn vrouw.

Slot, die met Liverpool de Premier League won, is sinds 2003 samen met Mirjam. Tot een jaar of vijf geleden had Slots werk niet zoveel impact op hun relatie. Dat is nu wel anders, want toen ze bijvoorbeeld laatst in Manchester een concert bezochten van popartiest Bruce Springsteen, moest Slot beveiligers meenemen.

In de wereld van voetbal gaat ontzagwekkend veel geld om. Slot benadrukt dat hij tot zijn jaren bij Feyenoord en nu in Liverpool redelijk behapbare salarissen opstreek. Dat heeft, zo ziet hij het, geholpen om hem nuchter en nederig te houden. "Ik denk altijd maar: morgen moet ik het ook maar weer bewijzen", zegt hij tegen het AD.

Telefoontjes

Ook tijdens een recente trip naar Ibiza werd Slot keer op keer aangeklampt door fans van Liverpool. Toch laat hij zich er niet van weerhouden om alweer een nieuwe trip met zijn vrouw te plannen.

"Als mensen op de foto willen, zal ik altijd het shirt aan doen. We waren op Ibiza en dan zie je wel dat er dingen zijn veranderd. Er staan constant mensen met telefoontjes in de aanslag voor je", zegt hij.

Geïrriteerde toptrainer Arne Slot haalt hard uit: 'Dat vind ik om te janken' In zijn debuutjaar heeft Arne Slot met Liverpool het kampioenschap van Engeland opgeëist. En dat terwijl de voormalig trainer van AZ en Feyenoord pas vier volledige seizoenen hoofdtrainer is. Door het succes is hij nu wereldwijd bekend en wordt hij aldoor herkend. Dat is uiteraard niet alleen maar eervol en leuk.

Dansen

Wel waakt hij ervoor om de clown uit te hangen, of om gedrag te vertonen waarvan je kan voorspellen dat het viraal gaat op sociale media. Een voorbeeld: "Als ik een paar biertjes op heb zou ik wel iets van dansbewegingen kunnen maken. Maar dat doe ik nu niet meer omdat ik bang ben dat het wordt gefilmd." Want, zo geeft hij toe, hij kan voor geen meter dansen.

Arne Slot geeft eerlijke mening over voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli: 'Dit is waar het aan ontbrak' Toptrainer Arne Slot, die Liverpool naar de twintigste landstitel leidde, volgt vanuit Engeland de Eredivisie zo goed als maar kan. De succescoach, eerder werkzaam bij Cambuur, AZ en Feyenoord, heeft ook de meeslepende ontknoping meegekregen. Op de slotdag was Ajax eventjes virtueel kampioen, toch werd PSV kampioen.

Beoordeeld

Mirjam, die in 2009 in het huwelijksbootje stapte met Arne Slot, is allicht beretrots op de prestaties en reputatie van haar geliefde. Maar de inbreuk op hun privacy is lastiger te verteren voor haar. Slot stipt aan dat Mirjam "die aandacht het moeilijkste onderdeel" vindt van hun leven.

"Ze haalt ook liever eten af in plaats van dat we samen ergens gaan zitten. Ze voelt anders dat ze bekeken of beoordeeld wordt", aldus Slot.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.