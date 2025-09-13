Luis Enrique, de Spaanse coach van Paris Saint-Germain, had onlangs een ongelukje toen hij op de fiets stapte. De 55-jarige winnaar van de Champions League liep een sleutelbeenbreuk op. Daarvan zijn de sporen nu nog zichtbaar.

Enrique werd eerder in september behandeld door de hulpdiensten en naar het ziekenhuis gebracht voor een operatie. Inmiddels heeft de voormalig speler van onder meer Barcelona en het Spaanse team het werk hervat. PSG, de landskampioen van Frankrijk, treft zondag Lens. Enrique verscheen op het voorbeschouwende perspraatje met een geschoren look en een mitella.

Daags na het ongeval leefde de vrees onder fans van PSG dat hun geliefde trainer een wedstrijdje of drie zou moeten missen. Het herstel verloopt echter voorspoedig, vandaag dat Enrique, die vroeger bij Barcelona onder meer door Louis van Gaal werd getraind, weer present is bij de Parijse club.

🧑‍🦲 A new look for Luis Enrique. The PSG head coach recently underwent surgery after breaking his collarbone following a bike fall during the international break. pic.twitter.com/O9UUEdaJkP — Get French Football News (@GFFN) September 13, 2025

Hij zei: "Het gaat uitstekend met me. Ik ben blij dat ik weer thuis ben. Na de interlandpauze is het altijd lastig om weer een wedstrijd te spelen. We hebben de focus totaal op de pot tegen Lens. Vandaag hebben we getraind en we zijn klaar voor de clash. Als er in mijn leven iets negatiefs gebeurt, dan probeer ik er iets positiefs uit te halen."

Sterspelers Ousmane Dembélé en Désiré Doué zijn niet beschikbaar bij PSG. Enrique had het duo er natuurlijk liever wel bij gehad. “Maar niets wat ik hier zeg, positief of negatief, zal de gezondheid van geblesseerde spelers verbeteren. Voor mij als coach, voor mijn staf, het sportieve management en het medische team is de gezondheid van de spelers het allerbelangrijkst. Ben ik boos op Deschamps omdat hij Doué en Dembélé heeft laten spelen? Ik maak me zorgen om elke geblesseerde speler, op elk moment van het seizoen', zei hij, verwijzend naar recente kwalificatieduels van Frankrijk waarin de twee opdraafden.

Des nouvelles du coach Luis Enrique et les dernières infos à savoir avant la réception du RC Lens. 💪#PSGRCL I #Ligue1 pic.twitter.com/n3Q9byEGSP — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 13, 2025

De FIFA overweegt om vanaf volgend seizoen de eerste twee interlandperiodes samen te voegen. “Ik weet niet of dat beter of slechter zal zijn, maar we moeten proberen de kwaliteit van het spel te verbeteren,” reageerde de coach van PSG. “Daarvoor moeten we het aantal wedstrijden onder controle houden, maar dat is moeilijk vanwege de vele economische belangen. Toch kan elke optie die helpt om dat aspect te verbeteren positief zijn.”

