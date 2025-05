Trainer Ruud van Nistelrooij laat zich uit over positie bij gedegradeerde Leicester: 'Dat is belangrijk'

Hoe moet het verder met trainer Ruud van Nistelrooij bij Leicester? De voormalig topspits degradeerde met de voormalig landskampioen uit de Premier League. Een ontslag leek aanstaande, maar een kleine drie weken later blijft het stil vanuit het King Power Stadium.

Zondag speelt Leicester in de competitie uit tegen Nottingham Forest. De Brabantse trainer moest opdraven voor de persconferentie in de aanloop naar het duel. "Ik zou willen dat ik meer kon delen", zei Van the Man.

"Dat doen we natuurlijk als er nieuws is", zei hij. "Ik vind het delen van informatie over de club met de fans heel belangrijk en ik denk dat we dat moeten doen als het er is. De verantwoordelijkheid van de manager is dat je alles doet wat je kunt in het belang van de club. Zo benader ik het. Daar kunnen de supporters op vertrouwen."

"En dus is mijn dagelijkse werk om op korte termijn te ontwikkelen en te presteren, maar ook om er alles aan te doen om de club zo goed mogelijk achter te laten. Dat hoort er ook bij. Hoewel het in deze situatie soms moeilijk is om te doen, omdat bepaalde dingen niet duidelijk genoeg zijn. Dus duidelijkheid zal alleen maar helpen. Maar gezien de omstandigheden doe ik alles wat ik kan voor deze club."

Helderheid

Er zijn nog drie wedstrijden te gaan in de competitie. Voor Leicester valt er dus niks meer te winnen. "Ik wil, wat er ook gebeurt, deze club zo goed mogelijk achterlaten", aldus Van Nistelrooij. "We willen allemaal vooruit kijken. Helderheid is daarbij belangrijk en nuttig. Ik wil er verder niet zoveel over uitweiden, maar helderheid zou inderdaad fijn zijn. We moeten geduld hebben."

