Toekomst van topvoetballer Jamie Vardy en veelbesproken vrouw krijgt opvallende wending

Topspits Jamie Vardy kondigde ruim een week geleden zijn vertrek bij Leicester City aan. De clublegende neemt na de degradatie naar de Championship afscheid van de Foxes. Over zijn toekomst is nog niets bekend, maar geruchten uit Engeland suggereren een overstap naar de Verenigde Staten... en een realityshow.

Volgens The Sun is de mogelijke oversteek van de Engelsman naar de VS niet alleen sportgerelateerd. Zowel Vardy als zijn vrouw Rebekah zouden op het punt staan om de sterren van een realityshow te worden. "De Verenigde Staten lijken de meest waarschijnlijke bestemming voor de Vardy's. Dat komt mede doordat Becky interesse heeft getoond in een tv-carrière in Amerika. Eerder dit jaar sprak ze zelfs met de producenten van Selling Sunset," meldt de Britse pers.

TV-ster

Het zou niet de eerste keer zijn dat Rebecca op televisie verschijnt. Ze is een bekende verschijning in de Britse media en was deelnemer aan I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! in 2017 en Dancing on Ice in 2021. Ze ging ook viral in 2022 na een verloren rechtszaak tegen Coleen Rooney, de vrouw van Wayne Rooney.

Afhankelijk van carrière Jamie Vardy

Er wordt echter ook benadrukt dat alles afhangt van de sportieve aanbiedingen die Vardy krijgt, aangezien voetbal nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten voor het gezin is: "Jamie heeft waarschijnlijk nog een paar jaar in zijn carrière en veel oudere spelers zoals hij gaan uiteindelijk naar de Verenigde Staten. Hij vindt Amerika een aantrekkelijk idee en zou zelfs bij Beckhams Inter Miami kunnen belanden."

Gedegradeerd

Vardy was 13 jaar speler van Leicester City, dat ondanks zijn inzet gedegradeerd is uit de Premier League. Het is nog de vraag of de Engelse club verder gaat met de Nederlander Ruud van Nistelrooij als trainer. Hij stapte in toen Leicester de oude coach ontsloeg, maar ook hij kreeg het tij niet gekeerd. De degradatie was voor Vardy het moment om de club de rug toe te keren.

