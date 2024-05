Tranen bij iedereen, ook bij Virgil van Dijk, tijdens afscheid Jürgen Klopp bij Liverpool

Het was een emotionele dag in Liverpool zondag. Trainer Jürgen Klopp beleefde na negen jaar bij de club in de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers zijn afscheid. En niemand hield het droog.

De tranen vloeiden overal op Anfield: bij de fans op de tribunes, bij de spelers op het veld en bij de staf rondom Klopp zelf. Het afscheid van de legendarische Duitser viel Liverpool zwaar. Onder zijn leiding werd Liverpool weer eens kampioen van de Premier League en won het een Champions League. Nu is het einde verhaal.

Virgil van Dijk in tranen

Alhoewel er ook nog wat te lachen viel (Klopp zong bij zijn afscheid met heel Anfield vast een liedje over opvolger Arne Slot), waren het vooral de tranen die overheersten. Zelfs de grote, sterke beer Virgil van Dijk hield het niet droog. Klopp haalde hem van Southampton naar Liverpool en maakte hem aanvoerder en één van de beste verdedigers ter wereld. Geen wonder dat de emotie hoog zat bij de Nederlander.

Trent Alexander-Arnold

Ook grote ster Trent Alexander-Arnold hield het niet droog. Bij de afscheidsspeech van Klopp waren ook zijn ogen vochtig en beet hij op z'n lip om het geen echt tranendal te laten worden.

Zijn afscheid op Anfield duurde meer dan tien minuten. De fans bleven ook massaal op hun stoeltjes staan om Klopp zijn welverdiende afscheid te gunnen. Wat dat betreft leek het heel erg op het afscheid van Arne Slot bij Feyenoord zondagmiddag. De trainer van Feyenoord neemt de plek van Klopp over in het nieuwe seizoen. Check hieronder de afscheidsspeech van Klopp.

Wachten op presentatie

Het is bij Slot alleen nog wachten op zijn officiële presentatie in het westen van Engeland. Dat hij trainer van Liverpool wordt, is al zeker. Zowel hij als Klopp bevestigden de komst van de Nederlandse trainer al. Slot moet het bij zijn nieuwe club doen zonder Pepijn Lijnders. De Nederlandse assistent van Klopp gaat in Oostenrijk op eigen benen staan als hoofdtrainer van Red Bull Salzburg.

Pepijn Lijnders wordt hoofdtrainer bij Red Bull Salzburg Pepijn Lijnders vertrekt net als Jürgen Klopp na dit seizoen bij Liverpool. Die club maakt nu bekend dat de Nederlandse assistent als hoofdtrainer aan de slag zal gaan bij Red Bull Salzburg.

Kampioen

Liverpool won de laatste wedstrijd van het seizoen met 2-0 van Wolves. De club eindigde teleurstellend op plek drie en zag Manchester City weer kampioen van Engeland worden. Arsenal kon op de laatste speeldag ook nog kampioen worden, maar had daar een misstap van City voor nodig. Aan Slot de taak om de top van de Premier League weer uit te dagen.