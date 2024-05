Britse analyse: 'Als Jürgen Klopp heavy metal-voetbal speelt, dan is Arne Slot klassieke muziek'

Arne Slot heeft inmiddels bevestigd dat hij de nieuwe trainer van Liverpool wordt. Zijn huidige werkgever Feyenoord en de Premier League-club moeten er nog een persbericht uit gooien, maar aan alle eventuele twijfel is dus een eind gekomen.

Slot wordt de opvolger van Jürgen Klopp, de Duitser die in 2015 neerstreek bij The Reds en zich bij zijn presentatie voorstelde als The Normal One. Dat als tegenhanger van de omschrijving voor José Mourinho: The Special One. Wat voor indruk wil en zal Slot maken in de grootste clubcompetitie ter wereld?

Feyenoord deelt afscheidsvideo, Arne Slot bevestigt transfer: 'Ik ben volgend jaar trainer van Liverpool' Arne Slot verlaat Feyenoord. De trainer van de Rotterdammers vertrekt na dit seizoen naar Liverpool. Feyenoord neemt met een fraaie video alvast afscheid van Slot, die op de persconferentie bekend maakte te vertrekken naar Engeland.

Vol gas

De omroep BBC publiceerde vrijdag een artikel waarin Slot en zijn manier van voetballen worden belicht. Van Klopp werd vaak gezegd dat hij 'heavy metal football' voor ogen had. Oftewel: vol gas, met de voet op het pedaal, als een gitarist die zijn instrument afranselt en de hele zaal plat wil walsen. Met als intentie om de tegenstander geen ruimte te geven en bij balverlies niet te luieren met druk zetten om weer in balbezit te komen.

Mogelijke opvolger Arne Slot reageert op mogelijke Feyenoord-job: 'Laat zien dat er waardering is' Arne Slot vertrekt deze zomer naar Liverpool en dus moet zijn ploeg Feyenoord op zoek naar een nieuwe coach. Veel namen worden genoemd als mogelijke opvolger van de succescoach, maar de naam van oud-assistent Marino Pusic valt het meest. Hij reageert voor het eerst op die geruchten.

Klassiek versus metal

Dat lijken zo ongeveer dezelfde uitgangspunten te zijn van wat Slot de laatste jaren wilde opleggen aan de spelers van AZ en Feyenoord. Toch vindt de BBC dat er een groot verschil zit in de filosofie van de heren. De omroep ging ten rade bij de analisten van Carteret Analytics en ze concluderen dit: "Er zijn overeenkomsten tussen de trainers. Ze kiezen voor 4-3-3-formaties, wat de overgang van het tijdperk-Klopp naar Slot kan vereenvoudigen. Ze hechten belang aan veel balbezit. Maar er is een verschil in de wijze van implementeren van 4-3-3. Als Klopp staat voor heavymetal-voetbal, dan staat Slot voor klassieke muziek."

Daarna volgt de uitleg: "De opbouw en de overgang tussen de fases, van verdediging naar aanval, verloopt bij Slot veel trager. De teams van Slot geven ook meer weg. Tegenstanders worden daardoor in staat gesteld om meer schoten om te zetten tot goals."

Arne Slot gunt Feyenoord een trainer als Marino Pusic: 'Een fantastische trainer en een geweldig mens' Arne Slot bevestigde vrijdag de nieuwe trainer van Liverpool te zijn. Een van de namen die hem zou kunnen opvolgen bij Feyenoord is zijn oude assistent en de huidige Shakthar Donetsk-trainer Marino Pusic. Slot zou het voor zowel Feyenoord als Pusic een heel erg mooie stap vinden.

Fans van Liverpool

De voetbalnerds van Carteret vragen zich af of de fans van Liverpool blij zullen zijn met deze "meer methodische en daardoor wat alledaagsere manier van spelen". Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat Slot, met dit spelersmateriaal, zijn instructies aanpast. "Kan Slot zijn op klassieke muziek gelijkende aanpak inruilen voor wat heavy metal? Kan hij het tempo en de snelheid van de overgangen opvoeren?"

Virgil van Dijk

Voor het eerst gaat Slot samenwerken met absolute wereldsterren. Bij drie van hen, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold en landgenoot Virgil van Dijk, loopt het contract af na het seizoen 2024/2025. Rondom Salah zijn er geruchten dat hij deze zomer al wil vertrekken, bijvoorbeeld naar de Saudi Pro League.