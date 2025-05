Trotse Arne Slot geniet van titelfeest Liverpool én appje van Jürgen Klopp: 'Een van de mooiste dagen van mijn leven'

Na het binnenhalen van de Premier League-titel kreeg Liverpool-trainer Arne Slot een golf van lof en felicitaties over zich heen. Zelfs Jürgen Klopp, zijn Duitse voorganger, liet van zich horen met een persoonlijk bericht. "Het was mooi om te zien wat de titel met de mensen deed", vertelt Slot.

Na het behalen van de titel ontving Slot talloze berichten over de titel van Liverpool, waarvan het gros dezelfde emoties deelde. "Ik heb heel veel berichten ontvangen. Negen van de tien waren van dezelfde strekking, allemaal goedbedoeld. Ik heb geprobeerd ze allemaal te beantwoorden", vertelt de kampioen met een lach op de persconferentie, in aanloop naar Chelsea-uit

Bericht van Jürgen Klopp

Een speciaal bericht kwam van Jürgen Klopp, de voormalig Liverpool-manager die grote successen boekte met de club. "Hij feliciteerde me en zei dat ik nu weet wat voor speciale club Liverpool is. En dat ik nu deel uitmaak van de clubgeschiedenis. Hij was erg blij voor de club en de fans," zei Slot vol trots.

Een dag om nooit te vergeten

Het kampioensfeest was volgens Slot zeer bijzonder voor zowel hemzelf als de fans van de club. "Zondag was een van de mooiste dagen uit het leven van een Liverpool-fan. Het was ook een van de mooiste dagen uit mijn leven. Het was mooi om te zien wat de titel met de mensen deed", analyseert de oud-trainer van Feyenoord en AZ de vreugde-explosie in Liverpool, waarbij duizenden supporters de straten vulden om hun helden te aanschouwen.

Slot wil sterk seizoen afsluiten

Ondanks de euforie rondom de titel gaat bij Slot de focus al snel weer op presteren. "We willen de laatste vier duels gewoon winnen. Iedereen die een Liverpool-shirt draagt, moet dit voor ogen hebben. Ik zal wel wat rouleren, want er zijn spelers die meer speelminuten verdienen", besluit Slot. Liverpool treft zondagavond om 17.30 uur Chelsea.

