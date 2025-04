Zéér bijzondere taferelen in Liverpool na kampioensduel: 'Arne Slot en spelers konden stadion niet uit'

Liverpool heeft op indrukwekkende wijze het twintigste kampioenschap in Engeland binnengehaald. Oud-keeper van Liverpool Sander Westerveld was aanwezig bij de memorabele zege op Tottenham Hotspur (5-1) en beleefde de buitengewone feestvreugde in en rondom Anfield. "Bij de huldiging komen gewoon tien keer zoveel mensen als op het Museumplein bij Ajax of de Coolsingel bij Feyenoord...", zegt Westerveld.

Liverpool veroverde zijn vorige Premier League-titel tijdens de coronapandemie in een leeg stadion, wat voor veel supporters minder bijzonder aanvoelde. "Maar nu, met meer dan honderdduizend mensen rondom Anfield en zestigduizend uitzinnige fans in het stadion... Deze titel maakt zoveel meer indruk op alles en iedereen die betrokken is bij Liverpool. Ik ben er nog steeds niet van bekomen", deelt Westerveld met Sportnieuws.nl.

Liverpool officieel aan kop

Met deze titel komt Liverpool op gelijke hoogte met Manchester United wat betreft landskampioenschappen. Maar daar stopt de vergelijking niet. "Door de FA Cups en Europa Cups die Liverpool meer heeft dan Manchester United, zijn ze officieel de meest succesvolle club in de geschiedenis van het Engelse voetbal. Dat is heel belangrijk, want Manchester heeft dat jarenlang plagend gezongen. Dat is nu écht voorbij."

Westerveld, die tussen 1999 en 2001 voor The Reds speelde, benadrukt de historische betekenis van deze mijlpaal. "Toen ik bij Liverpool kwam, waren we ook de meest succesvolle club in de historie. Daarna wist Sir Alex Ferguson nog een aantal titels te winnen met Manchester United, waardoor ze Liverpool voorbijstreefden. Maar nu, na een kwart eeuw, hebben ze die status teruggewonnen", zegt een stralende Westerveld.

Ongekende festiviteiten op Anfield

De sfeer rond Anfield was volgens Westerveld onbeschrijfelijk. "Er stonden honderdduizend mensen rondom het stadion, en zestigduizend mensen in het stadion zelf. Na de wedstrijd werden het er nog meer. Iedereen wilde erbij zijn. Kaarten gingen voor vijfduizend pond weg en het was echt zo’n wedstrijd waarvan mensen later zeggen: 'Ik was erbij'. En ik was er ook."

De festiviteiten gingen door tot diep in de nacht, waarbij zelfs de stad nauwelijks bereikbaar was voor spelers, stafleden en oud-spelers. "Na de wedstrijd was er een afterparty met spelers en familie in Anfield zelf. Normaal huren ze ergens een hotel af, maar nu bleef alles in het stadion, omdat de stad uitgaan onmogelijk was. Er waren ook wel een paar oud-spelers die de stad in gingen. Daar hoef je echt niet bij te zijn. Ik ben geen Peter Schmeichel of of Bruce Grobelaar. Maar ja, ik word ook wel herkend in Engeland. En al helemaal bij Liverpool natuurlijk."

Eén miljoen mensen bij huldiging

"Dit kampioenschap doet denken aan de dag dat FC Twente kampioen werd, de eerste in de historie. Zó speciaal voelt dit", vervolgt de Enschedeër, die stelt dat topclubs als Ajax en Feyenoord er bij lange na niet aan kunnen tippen. "Deze week zag je veertigduizend mensen bij Eagles, dat was al enorm indrukwekkend. Op het Museumplein of de Coolsingel zie je ruim honderdduizend mensen, wat al overweldigend is. Maar bij Liverpool komen er gewoon een miljoen mensen, tien keer zoveel."

Westerveld maakt de vergelijking met hét hoogtepunt van Oranje: het winnen van het EK in 1988. "Het is zoals Nederland bij het EK in 1988, toen de Amsterdamse grachten op hun kop stonden. Liverpool trekt gewoon een miljoen mensen bij een huldiging, zoals toen in 2019 na het winnen van de Champions League. Die stad staat compleet op z’n kop; dit is zo’n dag die niemand ooit vergeet", sluit Westerveld zijn lofzang af.

