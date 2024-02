'Trotse' John van 't Schip ziet Ajax goed wegkomen: 'Spel niet om over naar huis te schrijven'

Ajax haalde donderdagavond met heel veel bloed, zweet en tranen de volgende ronde in de Conference League. Kenneth Taylor schoot de Amsterdammers in de verlenging naar de achtste finales en dat was een wonder, want tegenstander Bodø/Glimt was de hele wedstrijd sterker. Coach John van 't Schip erkende dat het spel matig was, maar was toch trots op zijn ploeg na afloop.

"We zijn ongelooflijk blij dat we in de koker zitten voor de volgende ronde", zei Van 't Schip tegen Veronica na afloop. Hij had gezien dat zijn ploeg het heel erg moeilijk had: "We zijn een paar keer goed weggekomen. We moesten met tien man aan de bak. Ik ben trots op hoe de spelers hebben gestreden."

Ajax had al een aantal wedstrijden niet meer gewonnen en dus was de zege in Noorwegen welkom: "Elke wedstrijd is voor ons moeilijk op dit moment. We komen uit een moeilijke week. Als je dan ziet dat de spelers tot de laatste seconden blijven gaan om ervoor te zorgen dat we de overwinning binennhalen, is dat erg mooi."

Matig spel

Ajax had het de hele wedstrijd moeilijk en mocht dus niet klagen dat het uiteindelijk won. Van 't Schip zag ook dat het niet goed was: "We weten dat het spel niet om over naar huis te schrijven was, maar het belangrijkste is dat we door zijn."

Loting

Ajax is door de overwinning door naar de achtste finales van de Conference League. De tegenstander is nog niet bekend, want de loting moet nog gedaan worden. Bekijk hier alles wat je moet weten over de loting.