Kenneth Taylor had geen ander gevoel bij de wedstrijd tegen Bodø/Glimt: 'Altijd als ik op het veld sta geef ik 100%'

Kenneth Taylor was donderdagavond beslissend in de wedstrijd tegen FK Bodø/Glimt. Hij scoorde het winnende doelpunt in de verlening, waardoor Ajax doorgaat naar de volgende ronde in de Conference League. Afgelopen zondag werd hij nog uitgefloten door Amsterdamse supporters tijdens het Eredivisie-duel met NEC.

Uitgerekend Taylor maakte donderdagavond het winnende doelpunt. Hij startte niet in de basis, en wilde niet uitleggen waarom dat was. "Dat is iets tussen mij en de trainer", zei Taylor bij Veronica. "Ik accepteer die keuze gewoon." Na zijn invalbeurt stond hij niet met een ander gevoel op het veld. "Altijd als ik op het veld sta geef ik 100%, nu ook", legt de 21-jarige middenvelder uit. "Of ik begin of niet, dat maakt niet uit. Ik geef alles voor het team."

Ajax op miraculeuze wijze door in Europa: Kenneth Taylor van schlemiel naar held In een wonderbaarlijke wedstrijd is Ajax met hakken over de sloot door naar de achtste finales van de Conference League. Tegen Bodø/Glimt werd het 2-1 voor Ajax maar vraag niet hoe. De wedstrijd was slecht, chaotisch maar werd goed beëindigd door de Amsterdammers.

Taylor gaf ook toe dat zijn goal in de verlenging eigenlijk geen doelpoging was. "Het was een voorzet, en hij viel gelukkig binnen" liet hij weten aan ESPN. "Maar voor mij is een doelpunt gewoon een doelpunt, maakt niet uit hoe ik hem binnen schiet."