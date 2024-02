'Meestervoorspeller' Valentijn Driessen slaat weer toe: Ajax wint nadat journalist niet meereist

Valentijn Driessen is geen meester in het voorspellen, bleek de afgelopen jaren. Donderdag besloot de journalist niet naar Noorwegen af te reizen om de wedstrijd tussen FK Bodø/Glimt en Ajax bij te wonen, maar Ajax slaagde er toch in om door te gaan naar de volgende ronde in de Conference League.

In gesprek met Vandaag Inside werd Driessen gevraagd naar hoe Ajax het beste kan spelen tegen Bodø/Glimt. "Ik zou gewoon niet gaan", is het antwoord van de lachende journalist. "Ik ga zelf sowieso niet en zal lekker voor de televisie zitten. Die Noorse poolexpeditie overleef ik echt niet."

Toch lukte het Ajax in Noorwegen om de volgende ronde in de Conference League te bereiken, na een chaotische wedstrijd (1-2). In de reguliere speeltijd werd bij beide ploegen een man van het veld gestuurd. Kenneth Taylor wist in de verlenging het winnende doelpunt te maken. De heenwedstrijd in Amsterdam eindigde in een gelijkspel, dus is Ajax door naar de volgende ronde.

Conference League | Dit zijn de opvallende statistieken van Bodø/Glimt - Ajax Ajax is door naar de volgende ronde van de Conference League. De Amsterdammers wonnen in een knotsgekke wedstrijd van Bodø/Glimt: 2-1. Net zo gek zijn de statistieken van Ajax, die niets van een winnaar weg hebben.

Mislukte voorspellingen

Driessen werd in het interview ook nog herinnerd aan eenzelfde uitspraak die hij een aantal jaar geleden deed. Toen verloor Ajax thuis met 1-2 van Real Madrid. De journalist koos ervoor om niet naar het Santiago Bernabeu af te reizen omdat hij niet geloofde in een stunt. De Amsterdammers wonnen daar uiteindelijk met 1-4 en verrasten zo vriend en vijand door de kwartfinale van de Champions League te halen.

Een paar duels later was het weer zover. Driessen zei dat Tottenham Hotspur-speler Lucas Moura 'toch nooit scoorde'. De Braziliaan van Spurs werd de beul van Ajax door een hattrick te maken, waardoor de Engelse ploeg in plaats van Ajax naar de finale van de Champions League ging.