De wedstrijd zaterdagavond tussen PEC Zwolle en Sparta draaide niet alleen om drie punten, maar vooral om een bijzonder familieverhaal. Op het veld stonden Jamiro Monteiro en zijn jongere broer Ayoni Santos voor het eerst tegenover elkaar in de Eredivisie, met hun moeder op de tribune die alles trots aanschouwde. De strijd eindigde in een 1-0-zege voor de thuisploeg, maar het echte hoogtepunt volgde pas na het laatste fluitsignaal.

Ruim een half uur lang deelden de twee broers het veld in Zwolle. De 31-jarige Monteiro droeg het blauw van PEC Zwolle, de twintigjarige Santos het rood-wit van Sparta. Zodra het eindsignaal klonk, was de uitslag bijzaak. De broers vielen elkaar in de armen en stonden samen voor de camera van ESPN. "Heel mooi om ineens met je broertje op het veld te staan", glunderde Monteiro. "Voor familie en vrienden is dit een speciaal moment."

Santos begon de avond nog op de bank, maar mocht na een uur invallen. Zijn komst bleef niet onopgemerkt: bij zijn eerste duel kreeg Monteiro meteen een duwtje. "We waren even geen broers in het veld", lachte de jongste. "Ik liet het hem gelijk even voelen, dat had hij nodig." Monteiro kon er alleen maar om glimlachen. "Dat hoort erbij. Hij moet zo doorgaan, ik ben trots op hem."

Een moment om nooit te vergeten

De wedstrijd eindigde in een 1-0-zege voor PEC, al zal het duel niet om die reden worden herinnerd. Voor de familie had het duel een gouden randje. Na afloop mocht moeder Dulcy het veld op voor een foto met haar twee zoons. "Dat was echt een van de mooiste momenten", vertelde Monteiro. "Kijk hoe mijn moeder erbij staat, dit gaan we nooit vergeten."

En voor wie was ze eigenlijk, die avond in Zwolle? "Stiekem was ze voor mij", lachte haar oudste zoon. "Maar ze is vooral trots. Dit zijn momenten die ze nooit zal vergeten." Santos knikte instemmend: "Of we winnen of verliezen, dit is iets wat je meeneemt voor de rest van je leven."

'Volgende keer win ik'

Ook sportief gezien mocht Monteiro tevreden zijn: hij gaf de assist op het winnende doelpunt van Kaj de Rooij. Toch gunde zijn broer hem het succes van harte. "Hij speelde goed, dat gun ik hem. Maar op 7 maart is de return", zei Santos met een brede lach. "Dan win ik, en scoor ik de winnende."

Eindelijk weer drie punten voor PEC

Voor PEC was de overwinning bovendien broodnodig. De ploeg van Henry van der Vegt won, los van de bekerzege op Helmond Sport, voor het eerst in drie competitiewedstrijden en klimt daarmee naar de vijftiende plaats. Toch blijft het verschil met de ploegen op de directe degradatieplekken met drie punten nog altijd klein. Maar ondanks alles stond het zaterdagavond in Zwolle vooral in het teken van twee broers én een trotse moeder die dat van dichtbij mocht meemaken.

