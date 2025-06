Jong Oranje maakt zich op voor een kraker van jewelste. De ploeg van Michael Reiziger is doorgedrongen tot de halve finales van het EK. In Slowakije wacht de clash met het sterke Engeland. Lukt het Nederland om weer eens de finale te halen? In dit artikel lees je waar je de wedstrijd precies kan kijken.

Reiziger zag zijn talenten na een perfecte kwalificatiereeks dramatisch beginnen aan het toernooi. Na een gelijkspel tegen Finland en een nederlaag tegen Denemarken leek uitschakeling heel dichtbij. Gelukkig werd er gewonnen van Oekraïne en plaatste Oranje zich voor de laatste acht.

Stunt tegen Portugal

In de kwartfinale wist het vervolgens te stunten. Tegen het altijd lastige Portugal kwam Oranje al vroeg met tien man te staan door twee gele kaarten van Ruben van Bommel. Met een man minder werd in de slotfase echter toch gewonnen dankzij een goal van invaller Ernest Poku. Daardoor staat Nederland in de halve eindstrijd, maar moet het het wel doen zonder de geschorste spelers Van Bommel, Devyne Rensch en Kenneth Taylor.

Hoofdrolspeler blikt terug op 'bizar' en historisch moment voor Jong Oranje: 'Dat gebeurt bijna nooit' Als iemand weet hoe het is om met Jong Oranje kampioen te worden op een EK dan is het wel Hedwiges Maduro. Hij zat in het laatste team van Oranje dat kampioen werd. Dat gebeurde op historische wijze, vooral door de bizarre penaltyreeks in de halve finale. Niet geheel toevallig was dat tegen dezelfde tegenstander als Jong Oranje woensdagavond ontmoet: Jong Engeland. "We stonden gewoon drie keer op matchpoint."

Nederland strijdt tegen Engeland om een plek in de finale. De wedstrijd begint om 18.00 uur en is te zien op Ziggo Sport. Die zender pakt flink uit. Zo zijn onder meer Sam van Royen en Noa Vahle zijn afgereisd naar Slowakije om alles rondom de halve eindstrijd te verslaan.

Daarbij krijgen ze hulp van Urby Emanuelson. Hij was een van de spelers die in 2006 de EK-titel met Jong Oranje won. Een jaar later won Oranje opnieuw het toernooi. Emanuelson was onlangs om andere wijze in het nieuws. De 39-jarige oud-speler gaat aan de slag bij Ajax. Hij wordt een van de assistenten van de nieuwe hoofdtrainer Johnny Heitinga.

Ryan Flamingo wil op eigen manier geschiedenis schrijven met Jong Oranje: 'Anders wordt het wel erg zwaar en laat' Jong Oranje maakt zich op voor de halve finale van het EK tegen Engeland. Ruim achttien jaar geleden was dat het decor voor een historische penaltyreeks, waarna Jong Oranje zelfs het toernooi won. De huidige generatie weet er niks van, die halve finale in 2007. Zij willen op hun eigen manier historie schrijven. “We kunnen laten zien aan Nederland wat we waard zijn”, zegt Ryan Flamingo hongerig.

Bewuste keuze van Ziggo Sport

Tijdens het toernooi hebben nog twee relatief onbekende namen een belangrijke rol. Het commentaar in Slowakije wordt gedaan door Brent van Ooijen en Joep Schrijvers. Dat is volgens de directeur van Ziggo Sport, Marcel Beerthuizen, een bewuste keuze. "Het EK onder 21 gaat over de sterren van morgen, waarvan sommigen al op het allerhoogste niveau hebben gespeeld. Die gedachte hebben we doorgevoerd in onze programmering. Op alle belangrijke posities hebben we jonge mensen ingezet."

Opvallend verschil tussen Jong Oranje en Engeland: 'We trainen zelfs op heetste moment van de dag' Jong Engeland is in de ban van de hitte: er zijn extra hydratatieplannen, de medische staf bereidt zich voor en zelfs in het wisselbeleid was er over nagedacht. In Nederland blijft men daar wat nuchterder onder. Michael Reiziger haalde zijn schouders op over een eventueel hitteplan in Slowakije. "We wisten al dat het warm zou worden, dat weet je van te voren. Wij trainen gewoon op het heetst van de dag."

Straks tegen Duitsland en Frankrijk?

Tegenstander Engeland is de regerend kampioen. Bij de titelhouder zijn uiteraard een hoop toptalenten actief, maar door het WK voor clubs zijn er ook veel sterkhouders afwezig. De andere halve finale gaat tussen Duitsland en Frankrijk. De finale wordt op zaterdag gespeeld.