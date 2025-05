TV-gids: zo kijk je live naar de finale van de Europa League tussen Tottenham Hotspur en Manchester United

De finale van de Europa League wordt vanavond gespeeld tussen twee Engelse teams. In het stadion van Athletic Club de Bilbao (San Mames) is om 21.00 uur de aftrap bij Tottenham Hotspur - Manchester United. De twee ploegen kenden een waardeloos seizoen in de Premier League, maar kunnen nu alsnog de Champions League halen. Check hier waar je de wedstrijd live kan zien.

Tottenham Hotspur en Manchester United staan tegenover elkaar in de finale van de Europa League op woensdag 21 mei 2025. De wedstrijd wordt gespeeld in het San Mames stadion en begint om 21:00 uur. De Duitse scheidsrechter Felix Zwayer zal de wedstrijd leiden.

Huidige vorm in het toernooi

Beide Engelse clubs hebben een indrukwekkend parkoers afgelegd in de Europa League dit seizoen. Manchester United eindigde op de derde plaats in de groepsfase met 18 punten uit 8 wedstrijden, waarbij ze 16 doelpunten scoorden en 9 tegentreffers incasseerden. De Red Devils stonden slechts één punt boven hun tegenstander in de finale. Tottenham verzamelde 17 punten en eindigde als vierde, met een doelsaldo van 17 voor en 9 tegen. Beide teams toonden hun offensieve kwaliteiten tijdens het toernooi, wat belooft voor een spannende finale in Bilbao.

Recente vorm

Over de recente vorm van de beide ploegen kunnen we kort zijn: de laatste drie duels werden allemaal verloren in de eigen competitie. Daardoor staan beide ploegen ver weggezakt in de Premier League. Maar in de halve finales van de Europa League werd wel succes geboekt. Tottenham schakelde het Noorse Bodo/Glimt uit, dat eerder verantwoordelijk was voor de uitschakeling van FC Twente. Manchester United deed Bilbao extra pijn door de club uit de finale in eigen stadion te houden.

Welke zender Europa League-finale?

De Europa League-finale tussen Tottenham Hotspur en Manchester United is woensdag 21 mei 2025 om 21.00 uur live te zien op Ziggo Sport. Het (vaak gratis) kanaal 14 is vanaf 20.00 uur live met een voorbeschouwing. Er zijn veel Nederlandse spelers te zien. Bij Spurs hoopt Mickey van der Ven op speeltijd. Bij United kreeg Matthijs de Ligt slecht nieuws. Joshua Zirkzee hoopt op meer geluk. Verder staan ook ex-Ajacieden Christian Eriksen, André Onana, Noussair Mazraoui en Lisandro Martinez op de loonlijst bij Ruben Amorim.

Matthijs de Ligt krijgt dramatisch nieuws voor Europese finale, landgenoot heeft meer geluk Matthijs de Ligt zal woensdag niet zijn tweede Europa League-finale uit zijn carrière spelen. De verdediger van Manchester United is niet fit genoeg. Dat geldt wel voor land- en teamgenoot Joshua Zirkzee.

Onderlinge resultaten

De recente geschiedenis tussen deze twee teams is volledig in het voordeel van Tottenham. In hun laatste vijf ontmoetingen won Tottenham drie keer en eindigde één duel in een gelijkspel. De meest recente confrontatie vond plaats op 16 februari 2025 in de Premier League, waar Tottenham met 1-0 won dankzij een doelpunt van James Maddison.

Opvallende duels

Opvallend was ook de 3-0 overwinning van de Spurs op Old Trafford eerder dit seizoen, met doelpunten van Brennan Johnson, Dejan Kulusevski en Dominic Solanke. In december 2024 won Tottenham een spectaculaire League Cup-wedstrijd met 4-3, waarin Solanke tweemaal scoorde. Manchester United heeft in de afgelopen vijf ontmoetingen niet kunnen winnen van de Spurs.