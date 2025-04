TV-gids: zo kijk je live naar de halve finale tussen Barcelona - Inter in de Champions League

FC Barcelona en Inter strijden woensdagavond voor een plek in de finale van de Champions League. Beide teams willen de eerste stap zetten richting het ultieme Europese succes. Barcelona is gretig voor de triple, met Frenkie de Jong in topvorm, terwijl Inter zich hoopt te herstellen van recente nederlagen. In dit artikel vind je de belangrijkste informatie over de wedstrijd.

Dinsdagavond trapten Arsenal en Paris Saint-Germain de halve finales van de Champions League af. De Gunners met Jurriën Timber aan de aftrap verloren in Londen met 0-1, dankzij een vroeg doelpunt van Ousmane Dembélé. De Franse superster schoot zodoende zijn elftal op koers richting de Champions League-finale. Woensdagavond is het de beurt aan Barcelona en Inter, die ook staan te trappelen voor Europees succes. De wedstrijd staat onder leiding van Fransman Clement Turpin.

Barça op jacht om Inter volgende tik uit te delen

FC Barcelona verkeert in uitstekende vorm. De Catalanen wonnen zaterdag in extremis de Copa del Rey door aartsrivaal Real Madrid te verslaan. Bovendien heeft Barça een goede reeks in de competitie voortgezet en gaat het met nog vijf speelronden te gaan in de leiding in Spanje. Het elftal van trainer Hansi Flick verdedigt een voorsprong van vier punten op Real. Ook in de Champions League heeft Barcelona indruk gemaakt. Nu het in de halve finale staat zijn ze gretig om de triple te veroveren.

Inter zit aan de andere kant juist in een mindere periode. Na een sterke start in de Serie A heeft het team de laatste tijd wat tegenslagen te verwerken gehad, met nederlagen tegen AC Milan (0-3) en AS Roma (0-1). In de Champions League bleven ze echter zeer solide, getuige het feit dat ze Bayern München uitschakelden in de vorige ronde. Ondanks de vormdip heeft Inter bewezen dat ze in grote Europese wedstrijden kunnen presteren. Ze zullen er alles aan doen om hun goede prestaties in Europa voort te zetten in de halve finale tegen Barcelona.

Laatste ontmoeting tussen de teams

De laatste ontmoeting tussen Barcelona en Inter vond plaats op 12 oktober 2022 in de groepsfase van de Champions League. Het werd een spannende wedstrijd die eindigde in een 3-3 gelijkspel. Barcelona kwam op voorsprong, maar Inter toonde veerkracht en slaagde erin terug te vechten, wat resulteerde in een gelijkspel. Destijds was Robert Lewandowski dé grote man met twee doelpunten. De Poolse topspits is deze editie niet van de partij, wegens een blessure.

Waar is het duel te zien?

De halve finale tussen Barcelona en Inter wordt woensdagavond om 21:00 uur live uitgezonden op Ziggo Sport 1.

