Zaterdag gaat het voor de Nederlandse voetbalsters beginnen op het EK voetbal 2025 in Zwitserland. Wales is in de groepsfase van het Europees kampioenschap de eerste tegenstander. Hieronder lees je hoe je live naar de wedstrijd kan kijken.

De Oranje Leeuwinnen wonnen het EK voetbal in 2017 in eigen land. Vijf jaar later (vanwege corona in 2022 en niet in 2021) struikelde Nederland in de achtste finale over Frankrijk, na verlenging. Tussendoor werd Nederland nog de nummer twee van het WK 2019. In 2023 was de kwartfinale het resultaat van het WK. De Olympische Spelen van 2024 werden gemist.

Andries Jonker

De dagen in de aanloop naar het EK verlopen onrustig. Bondscoach Andries Jonker is een dag voor de EK-start tegen Wales tijdens een persconferentie uitgevallen na aanhoudende vragen over zijn optreden in een podcast van de NOS donderdag. Hij gaf daarin aan dat hij afgelopen maand nog serieus twijfelde om te stoppen. Dat maakte deel uit van een plan om zijn speelsters dichter bij elkaar te brengen, zo zei hij vrijdag.

Een journalist vroeg aan Jonker of hij denkt dat deze "poppenkast" zou werken. Daarop raakte de na het EK vertrekkende bondscoach boos en geëmotioneerd. "Elke trainer probeert zijn speelsters te motiveren tot op het bot en ik vind dat je hiermee mijn speelsters te kakken zet. Ze werken elke dag spijkerhard met een ongelooflijke toewijding. Misschien ben jij wel de poppenkast", aldus Jonker.

Oranje Leeuwinnen tegen Wales op tv

De openingswedstrijd van de Nederlandse voetbalvrouwen op het EK 2025 is tegen Wales. De wedstrijd in groep D te Luzern begint zaterdag 5 juli 2025 om 18.00 uur.

De EK-wedstrijd Wales tegen Nederland kijk je live op NPO 1. Of gooi de NOS-app open voor een livestream.

Groep D

De Oranje Leeuwinnen zijn ingedeeld in Groep D, met vooral Engeland als blikvanger. Bij de regerend Europees kampioen staat met Sarina Wiegman een oude bekende aan het roer. Zij was in 2017 nog bondscoach van Nederland, dat toen in eigen land de EK-titel pakte. Haar assistent Arjan Veurink wordt na het EK de opvolger van bondscoach Jonker bij de Nederlandse vrouwen.