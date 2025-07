Aan de vooravond van een nieuw Europees kampioenschap deelt Andries Jonker in de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast hoe bijzonder het is om met de Oranje Leeuwinnen aan een eindtoernooi te starten. Daarbij staat hij ook stil bij de kippenvelmomenten die de Oranje-marsen en de onmisbare steun van het legioen opleveren. "Je ziet ze denken: ‘Wat gebeurt hier?’ En dan dendert het elftal eroverheen", stelt Jonker.

De Oranje Leeuwinnen spelen zaterdag hun allereerste EK-duel, tegen Wales. Voor Jonker wordt het zijn derde eindtoernooi. "Ik heb het WK 2014 meegemaakt als scout voor het mannenelftal in Brazilië. Dan ben je er toch bij en buiten tegelijkertijd. En ik heb het WK voor vrouwen in 2023 meegemaakt. Dat zijn herinneringen voor het leven", vertelt Jonker. "Bij iedereen die erbij was in Nieuw-Zeeland en Australië verschijnt er nog steeds een grote glimlach op het gezicht."

Volgens de vertrekkende bondscoach voelt hij nog steeds de pijn van het WK 2023. "In mij zit nog steeds de teleurstelling dat we niet hebben gewonnen van Spanje", blikt Jonker terug op de 2-1 nederlaag in de kwartfinale. "Nu hebben we een nieuwe kans, een laatste kans. Daar kijken we met z'n allen naar uit."

Oranje-gekte in Zwitserland?

Het magische gevoel van een eindtoernooi zit Jonker voor Jonker in de sfeer rond een groot toernooi. De aanstekelijke oranjegekte is volgens Jonker nergens zo mooi als bij de marsen van fans richting stadion. Zelfs aan de andere kant van de wereld voelde hij de steun. "Dat waren geen tienduizenden mensen, maar dat is toch mooi. Ik hoop dat er nu nóg meer Oranje-fans op de tribune zitten én meelopen met de marsen", vertelt Jonker, die volgens de officiële cijfers van de KNVB op steun van zo'n tien- à vijftienduizend Oranje-fans kan rekenen.

Het publiek als geheime wapen

Jonker steekt niet onder stoelen of banken hoezeer het team energie haalt uit het fanatieke Oranje-legioen. Met een knipoog naar de portemonnee, maar vooral met een serieuze boodschap over het belang van de fans. "Thuisspelen betekent voor een oranjemassa spelen. Het is een aantal keren gebeurd dat op positieve wijze de vlam in de pan slaat", vervolgt Jonker.

"Tegen IJsland, Engeland en België en dan zie je die tegenpartij zoeken. Je ziet ze denken: 'Wat gebeurt hier?' En dan dendert het elftal eroverheen. En dan krijg je die tweeënheid die zo mooi is in volle stadions, als het klikt tussen team en publiek, dan ontstaat er een heksenketel waar je alleen maar van profiteert. Hopelijk komen de Oranje-fans in grote getalen", besluit de hoopvolle Jonker.

Sportnieuws.nl in Oranje

